La Volta contará con una cobertura mediática de alto nivel

La Volta a Catalunya, que se disputa entre el 24 y el 30 de marzo, contará con una ampli difusión global de cara a su edición 2025, en la que volverá a reunir durante una semana a los mejores equipos y ciclistas del panorama internacional. Un evento de primer nivel mundial que ofrecerá una cobertura mediática a la altura gracias a su difusión televisiva, que acercará la prueba catalana a 190 territorios en todo el mundo a través de 40 difusores internacionales, 17 de los cuales emitirán las cita en directo.

Gracias al acuerdo para la producción y distribución de las imágenes televisivas del evento entre la organización de la Volta a Catalunya y la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Tour de Francia entre otros grandes eventos del mundo deportivo y del ciclismo, la prueba catalana tiene garantizado un año más un impacto mediático de alcance mundial.

La 104ª edición de la Volta a Catalunya se podrá seguir en directo por televisión en territorio catalán por Esport3, Teledeporte y Eurosport, que tendrá seguimiento en directo a través de sus 54 canales territoriales en Europa. A nivel europeo, la Volta también se emitirá en directo en Dinamarca (TV2 Denmark), Noruega (TV2 Norway) y Rusia (OKKO). En el resto de los continentes, la carrera también contará con el seguimiento en directo por Eurosport Asia (llegando a 16 territorios), Australia (SBS), Japón (J Sports) y Nueva Zelanda (Sky Sport), y en África la carrera se podrá seguir en directo por Supersport y Abu Dhabi Sports, llegando a 24 territorios. También habrá una gran cobertura en Latinoamérica, donde la carrera se podrá seguir en directo en 18 países a través de Claro Sports, y de Caracol y RCN en Colombia. Por otro lado, NBC Sports también ofrecerá la carrera en directo por los Estados Unidos, y FloBikes en Canadá.

Cobertura de La Volta 2025 / Volta Catalunya

Una cobertura televisiva de primer nivel mundial que se completará con la distribución de imágenes a través de varias agencias de noticias como SNTV, Eurovision News, AFP TV y France 24, o de plataformas digitales especializadas como GCN y Lanterne Rouge.

Las imágenes de la Volta a Catalunya y el territorio catalán centrarán la atención mediática a nivel mundial durante la próxima semana, cuando la carrera reunirá a los mejores equipos del mundo en su recorrido con salida en Sant Feliu de Guíxols y llegada en Barcelona.

Grandes estrellas del ciclismo mundial como Primoz Roglic y Adam Yates, que ya saben lo que es ganar la carrera catalana, el emergente Juan Ayuso, el ex ganador del Tour Egan Bernal, el ex campeón olímpico Richard Carapaz, el catalán Marc Soler, el vasco Mikel Landa o el mallorquín Enric Mas son algunas de las grandes atracciones de esta Volta, en la que no estará uno de los grandes favoritos, Jonas Vingegaard, baja tras su caída en la París Niza.