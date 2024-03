Pogacar: "Nunca he estado más en forma"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) afirmó este domingo, tras proclamarse vencedor de la Volta Ciclista a Cataluña e imponerse en la última etapa, que nunca ha estado "más en forma" y valoró que este es "el buen camino" para competir por el Tour de Francia y el Giro de Italia.

"Nunca he estado más en forma ni me había sentido tan cómodo sobre la bicicleta. He dado un paso más para disfrutar todavía más e ir cada día con una sonrisa, porque me siento bien en los entrenamientos. Estoy muy contento y esto es a veces más importantes que solo los números", aseguró el esloveno.

Pogacar destacó el valor de la Volta para su preparación: "Confirmé mi estado de forma en Strade Bianche y San Remo, pero aquí era un recorrido un poco distinto, con muchas montañas, y toda la semana fue fantástica, no solo yo, todo el equipo. Nos aseguramos que estábamos en el buen camino"

"Esta semana ha significado mucho para mi. Creo que tuve un medio año duro el curso pasado y empezar la temporada así es fantástico. Esta victoria me da mucha confianza. Estoy en muy buena forma y estoy en el buen camino para el Giro y el Tour", añadió.

Tras vencer en Barcelona, Pogacar admitió que la estrategia del UAE era buscar una victoria para el catalán Marc Soler: "Estoy muy contento de ganar, aunque no era el plan original. Habíamos decidido que la etapa fuera para Marc Soler. Él ha decidido atacar en el primer ascenso a Montjuïc y ha hecho un muy buen trabajo".

El esloveno, que con este triunfo se convirtió en el primer ciclista que gana cuatro etapas en la Volta desde el italiano Mario Cipollini en 1998, ha "intentado seguir a rueda y estar delante todo el tiempo".

"Al final Joao (Almeida, UAE Team Emirates) ha puesto un buen ritmo en el ascenso. Ha hecho un muy buen ataque en el último repecho y ha estado a punto de llegar. Hubiera preferido que él hubiera ganado, pero estoy contento de la victoria", añadió.