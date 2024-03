Pogacar: "He atacado en la parte final del puerto y el resto es historia"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), virtual ganador de la Volta Ciclista a Cataluña, explicó este sábado, tras vencer en la sexta etapa de la carrera, que tomó la decisión de atacar en la Collada de Sant Isidre cuando vio que el equipo Movistar trataba de tomar ventaja.

"El grupo se ha unido de nuevo (al inicio del puerto) y Movistar ha intentado atacar. He atacado en la parte final del puerto y el resto es historia. He bajado con calma y el ascenso final ha sido muy bonito con toda la gente, pero he sufrido mucho", resumió.

El esloveno, que dispone de una ventaja de 3:31 en la general sobre el alavés Mikel Landa (Soudal Quick-Step), subrayó que fue "una etapa muy dura", si bien consideró que su equipo la controló "desde el principio".

"Después del ascenso especial (Pradell), el Visma ha intentado subir el ritmo y ha sido muy duro. En lo más alto, nos hemos quedado diez ciclistas con Marc Soler y Joao Almeida. Hemos mantenido el ritmo hasta el siguiente puerto (Collada de Sant Isidre)", recordó