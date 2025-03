Ayuso: "Me voy tranquilo, hoy Roglic ha sido superior"

El español Juan Ayuso (UAE) admitió este domingo que Primoz Roglic (Red Bull), vencedor de la Volta Ciclista a Catalunya tras un ataque en la última etapa, demostró ser superior a él, que finalmente terminó segundo en la clasificación general de la prueba.

"En la entrada de la parte dura me he enganchado con un corredor, Red Bull ha avisado y ha arrancado desde abajo. He pagado ese esfuerzo para llegar a su rueda. Justo antes de coronar, Egan (Bernal) se ha abierto. Pero si no me hubiera enganchado, hubiera tenido el mismo resultado. Hoy Roglic era superior", valoró.

Ayuso calificó la etapa de "muy dura y disputada", después de que ayer se recortara la jornada reina debido a la fuertes rachas de viento que obligó eliminar todos los puertos de montaña previstos. "Ayer fue un día muy extraño y creo que eso me puede haber afectado. Con la fatiga de una etapa reina creo que hoy hubiera sido diferente. Me voy bastante tranquilo. Sé por donde he fallado hoy", indicó.

Roglic: "He tenido piernas"

El ganador de la Volta, por su parte, celebró haber "tenido las piernas" para culminar su ataque. "Después del segundo esprint intermedio no tenía otra opción. Si quería ganar, tenía que hacer algo", valoró Primoz Roglic.

El ciclista esloveno destacó el "trabajo de su equipo" a lo largo de una semana en la que se mostró satisfecho con su rendimiento para llevarse su segunda Volta tras la conseguida en 2023. "He disfrutado mucho. Después de varias semanas entrenando no sabía cómo iría esta semana y he conseguido este resultado. Las piernas están bien y he disfrutado mucho", insistió Roglic, quien dice estar a punto para el Giro de Italia que empezará el 9 de mayo en Albania.

Enric Mas: "Estoy contento"

El español Enric Mas (Movistar), que terminó tercero en la clasificación general, se mostró "muy contento" por su actuación, ya que es la "primera vez" que se encuentra "bien" en la ronda catalana. "Es lo que me da la motivación para seguir trabajando y llegar bien a la Vuelta País Vasco", añadió.

Mas calificó la actuación global de su equipo de "muy buena", ya que le ayudó "en todo momento" para terminar en el podio tras la última etapa con inicio y final en Barcelona.