Els equips catalans tornen dels Campionats d’Espanya amb 11 medalles

Gran actuació dels conjunts catalans que han disputat els diferents Campionats d’Espanya en diverses categories en les últimes setmanes. Un total de quatre equips de diferents indrets del territori català s’han alternat entre les medalles d’or, de plata i de bronze, sent la segona i la tercera plaça la més conquerida. El CV Sant Cugat ha estat l’equip que més vegades ha pujat al podi, amb un total de 5 ocasions.

Les diferents competicions varen arrencar a principis de maig, amb la celebració del CE Juvenil, i s’han allargat fins fa només dues setmanes, amb la disputa del CE Aleví. Entre mig, les categories Infantils, Cadets i Júniors han demostrar per arreu del territori espanyol la magnífica forma en que es treballa la base del vòlei català, arribant, fins i tot, a comptar amb un podi 100% català.

CV Sant Cugat

El conjunt del Vallès Occidental s’ha afirmat com l’equip català que més èxits ha tingut en els diferents Campionats d’Espanya de clubs. El juvenil femení ha estat l’únic conjunt que ha aconseguit tornar a casa amb una medalla d’or, mentre que els equips cadet, infantil i aleví varen finalitzar amb una medalla de plata. Per finalitzar, el júnior femení va aconseguir una més que meritòria medalla de bronze, tancant així una temporada d’ensomni per al conjunt de Sant Cugat del Vallès.

CV Esplugues

L’equip del Baix Llobregat, presidit per Alejandro Gusano, ha estat l’únic equip català que, les úniques medalles que ha aconseguit, han estat d’or. Després d’un gran torneig de les jugadores infantils i cadets, celebrats a Almería i Astúries respectivament, ambdues finals varen tenir el mateix color i resultat: victòria per l’equip d’Esplugues i sotscampionat pel CV Sant Cugat, demostrant així el gran talent i esforç de la base del vòlei català.

Barça CVB

Les noies del Club Voleibol Barcelona Barça, en categoria juvenil i cadet, varen realitzar un gran torneig, després d’arribar a les últimes rondes amb el gran treball dut a terme per tot l’equip tant dins i fora de la pista. Cedint davant el CV Sant Cugat en categoria juvenil, i amb el CV Esplugues en categoria cadet, el conjunt barcelonista tanca d’aquesta forma una gran temporada a nivell de base, sumat a l’ascens del primer i segon equip femení.

Club Natació Sabadell Vòlei

El conjunt presidit per Oscar Llagostera continua sent un dels equips punters de Catalunya any rere any, i així ho refermen els seus resultats. L’equip infantil masculí, que ha disputat el Campionat d’Espanya a Lugo, ha finalitzat en tercera posició, demostrant així el gran desenvolupament en aquesta categoria, ja que en l’edició de 2023 va pujar al calaix més alt del podi. També ha finalitzat amb una medalla de bronze l’equip cadet masculí, coronant-se com un dels millors 24 equips del territori que competien a Castelló.