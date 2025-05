El CV Sant Quirze i el Vallbona Decoexsa, nous equips de Superlliga Femenina 2

Dos equips catalans formaran part, la pròxima temporada, de la categoria de plata del voleibol espanyol femení. Després d’una gran i llarga temporada a la Primera Divisió Nacional, el CV Sant Quirze i el Vallbona Decoexsa, els dos primers classificats del Grup B, han aconseguit plaça per a competir a la Superlliga Femenina 2, després de finalitzar la Fase d’Ascens de la Primera Divisió Nacional en segona i tercera posició, respectivament.

Els conjunts catalans han dut una excel·lent Fase Final a Ourense, on han finalitzat segons de grup, guanyant un encontre i cedint un altre. D’aquesta forma arribaven a les semifinals, on s’enfrontaven amb els primers classificats dels altres grups, l’Aceites Abril Voleyourense i la Universidad de Granada. Només un dels equips, el CV Sant Quirze, aconseguia el triomf a les semifinals, remuntant a la Universidad de Granada per 3-1, i fent-se un forat a la gran final, on el Aceites Abril Voleyourense superava al Vallbona Decoexsa en el desempat per 3-2, després de remuntar un 0-2 en contra.

En l’encontre definitiu, el conjunt amfitrió aconseguia amb el triomf per 0- 3, consolidant-se així com a vencedor de la Primera Nacional Femenina de la temporada 24-25. El Vallbona Decoexsa, per la seva part, aconseguia la victòria a la final de consolació, després de superar a la Universidad de Granada en el desempat (2-3)

Gairebé 300 esportistes duen a terme les proves d’accés a la GET Blume

La Federació Catalana de Voleibol va dur a terme, a finals d’abril, les proves d’accés a la GET Blume de cara a la temporada 2025-2026, on es van presentar pràcticament uns 300 esportistes nascuts entre 2009 i 2011. Els diferents tècnics de l’ens federatiu van ser els encarregats de recollir les dades antropomètriques dels esportistes, que van poder demostrar als entrenadors les seves virtuts com a jugadors i jugadores de voleibol.

La FCVb recolzarà a la UFEC en el Mil·lenari de Montserrat

El proper divendres 9 de maig, la Federació Catalana de Voleibol serà una de les moltes federacions esportives catalanes que acudiran al Monestir de Montserrat per a celebrar el Mil·lenari de Montserrat. En un acte organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), es farà una ofrena de la llàntia votiva, alhora que es gaudirà d’una intervenció musical per part de Maria Hein, i un espectacle de videomapping que il·luminarà la basílica. Un cop finalitzada l’ofrena començarà l’exhibició dels Castellers d’Esparraguera a la mateixa plaça de l’Església.