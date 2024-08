El CV Sant Pere i Sant Pau torna a la Superlliga 1

A finals del mes d’abril el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau de Tarragona certificava, a la pista, la possibilitat de tornar a la màxima categoria del voleibol espanyol, la Superlliga 1. El que s’havia guanyat a nivell esportiu a la fase d’ascens disputada a San Sadurniño, es confirmava als despatxos a mitjans de juny, després que el club confirmés la possibilitat d’afrontar amb solvència el nou projecte. Amb l’acceptació de la presència a la Superlliga masculina, els cooperativistes tornaran a l’elit del voleibol espanyol sis anys després de perdre la categoria.

En aquests mesos, el club tarragoní no ha deixat de treballar en aquest nou i ambiciós projecte buscant tant la viabilitat econòmica com esportiva. Per a l’entrenador del primer equip, Vlado Stevovski, era primordial per a l’acceptació del repte, confeccionar un equip amb garanties per assolir la permanència en aquest retorn a la Superlliga 1. En aquest sentit, el club ja ha presentat la plantilla que defensarà els colors de Tarragona.

Destaca en la configuració del grup que ha fet Stevovski la joventut de gran part de la plantilla, ja que comptarà amb fins a sis jugadors d’entre 18 i 22 anys, tots ells formats a les categories de base del club cooperativista. Entre aquests noms trobem als lliures Carlos Segura i Cristian Rodríguez, al central Ivan Sánchez, el receptor Alex Llerena, el col·locador Pablo Rosales, i l’oposat Guillem Mirambel. També s’ha renovat a Joaquin Castillo, central, i Elio Carrodeguas, receptor, que militen al club des de fa set temporades i a Julián García-Torres, que ha signat la seva tercera temporada amb el club.

En total, seran cinc les noves incorporacions del club cooperativista, dues de nacionals i tres d’internacionals. Provinent del Villena Petrer, torna a terres catalanes per seguir a la Superlliga, el català Gerard Osorio, que ocuparà la posició d’oposat. Provinent del Club Voleibol Roquetes també s’incorpora al lliure Isak Martí. Finalment, els fitxatges estrangers son Dayan Torres, un jove col·locador cubà que ha estat internacional amb seu país; Moisés Eduardo Vásquez, central veneçolà que ha militat l’última temporada a Albània; i l’atacant també cubà Denys Damián González, provinent de la Xina.

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau serà l’únic representant masculí a la Superlliga, pel que es convertirà en l’única seu on poder veure el millor voleibol espanyol a Catalunya. Ja s’ha publicat el calendari oficial i els cooperativistes iniciaran la lliga a casa, el 5 d’octubre, rebent al Conectabalear CV Manacor, mentre que el primer desplaçament serà a casa del Cisneros Alter Tenerife. Abans però, Alfonso Periañez, president del CV Sant pere i Sant Pau, ja ha avançat que ‘el primer objectiu de la temporada serà aconseguir el primer títol, la Lliga Catalana de Superlliga’, en la que participaran els cinc equips catalans de Superlliga 2, a banda dels cooperativistes i que es disputarà a finals de setembre. Una oportunitat única per preparar l’equip per la competició.

Campanya de socis en marxa

El CV Sant Pere i Sant Pau també ha iniciat la campanya de socis de cara a la pròxima temporada. Sota el lema «Fes-te soci, la pilota és a les teves mans!», amb l’objectiu d’aconseguir el suport de tots els simpatitzants i seguidors de l’equip. Els socis tindran accés gratuït a tots els partits de Superlliga Masculina 1 i, a més, en el moment de recollir el seu carnet de soci també rebran dues entrades de franc per als partits de Superlliga Masculina 1.