Un vecino puede usar la azotea de forma privada si hay unanimidad en la comunidad

La azotea de un edificio suele ser un espacio compartido por todos los vecinos, destinado a instalaciones comunes, al tendido de ropa o, simplemente, a quedar como un área poco utilizada.

Sin embargo, cada vez es más habitual que algún propietario se plantee darle un uso más personal: colocar una mesa para comer al aire libre, instalar una tumbona o guardar ciertos objetos.

Aunque pueda parecer complicado, la normativa española contempla esta posibilidad, siempre que se cumplan requisitos muy estrictos.

Qué dice la ley sobre el uso privativo de zonas comunes

La Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia en las comunidades de vecinos en España, establece en su artículo 17.6 que un propietario puede utilizar de forma exclusiva una parte de un espacio común, ya sea la azotea, un patio o incluso una zona del garaje.

Para que esto sea legal, el acuerdo debe aprobarse en una junta de propietarios y contar con un requisito clave: la unanimidad. Esto implica que todos los propietarios del edificio deben votar a favor. No basta con una mayoría simple ni con una mayoría cualificada.

Si un solo vecino se opone, el uso privativo no puede concederse. Esta exigencia convierte este tipo de acuerdos en decisiones especialmente delicadas dentro de la comunidad.

Condiciones habituales cuando se concede el uso exclusivo

Cuando la comunidad aprueba por unanimidad que un vecino utilice de forma privada la azotea, lo habitual es que se establezcan condiciones claras para evitar conflictos.

Entre ellas, suele incluirse la obligación de que el propietario beneficiado se encargue del mantenimiento del espacio, lo mantenga limpio y asuma pequeñas reparaciones derivadas de su uso.

También pueden fijarse límites sobre qué actividades están permitidas, con el fin de garantizar que el resto de vecinos no sufra molestias. Estas restricciones buscan equilibrar el disfrute privado con el respeto al carácter común del espacio.

Azotea de un edificio con unas sillas / Archivo

La azotea sigue siendo un elemento común

Aunque se conceda el uso privativo, la azotea no deja de ser un elemento común del edificio.

Esto significa que el propietario no puede realizar obras sin autorización, ni instalar estructuras que afecten a la seguridad o a la estética del inmueble. Tampoco puede generar ruidos o molestias que alteren la convivencia.

Los expertos recuerdan que el uso exclusivo no convierte la zona en propiedad privada. La comunidad mantiene su titularidad y puede revocar el permiso si se incumplen las condiciones pactadas o si el uso genera problemas.

Un equilibrio entre disfrute personal y convivencia

El uso privativo de la azotea puede ser una solución práctica y beneficiosa para un vecino, pero requiere responsabilidad y respeto hacia el resto de la comunidad.

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La ley permite esta posibilidad, pero la convivencia exige que se gestione con transparencia, consenso y sentido común.