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BUCKINGHAM: "El déficit de vivienda, y no la concentración de la propiedad, es la principal presión sobre los precios"

Oriol Canal, CEO de Buckingham Property Advisors, analiza datos del Banco de España, el Catastro, el INE y el Consejo General del Notariado y pide situar el aumento de la oferta en el centro del debate

Oriol Canal, experto inmobiliario

Oriol Canal, experto inmobiliario / Buckingham Property Investors

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El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales retos económicos y sociales de España. El Informe Anual del Banco de España cifra en torno a 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025. Para BUCKINGHAM Property Advisors, este desfase confirma que la tensión del mercado tiene una raíz estructural: la oferta no ha crecido al ritmo de los nuevos hogares.

A partir de los datos del Banco de España, el Catastro, el INE y el Consejo General del Notariado, Oriol Canal, economista y CEO de BUCKINGHAM Property Advisors, sostiene que algunos argumentos habituales no bastan, por sí solos, para explicar la evolución del mercado residencial.

"Cuando el propio Banco de España identifica un déficit acumulado de 750.000 viviendas, resulta difícil atribuir el problema a un único actor. Durante años se han creado muchos más hogares de los que se han construido viviendas, y ese desequilibrio acaba trasladándose a los precios", afirma Canal.

Un mercado dominado por pequeños propietarios

Los datos de la Estadística de Titulares Catastrales muestran que la propiedad residencial en España continúa muy atomizada: más del 80% de los titulares posee una sola vivienda y cerca del 99% tiene menos de cinco inmuebles.

Para BUCKINGHAM, estas cifras reflejan que el mercado está compuesto mayoritariamente por pequeños propietarios y que los grandes tenedores representan una parte reducida del total.

Compradores extranjeros y sociedades: un impacto desigual según el territorio

La influencia de los compradores extranjeros y de las sociedades mercantiles, señala la firma, debe analizarse con perspectiva territorial y sobre la base de los datos disponibles.

Según el Consejo General del Notariado, la participación de compradores internacionales se concentra especialmente en zonas turísticas y del litoral. El peso de las sociedades varía según el momento del ciclo inmobiliario y el tipo de activo.

"Simplificar un problema tan complejo y señalar a un único responsable dificulta encontrar soluciones eficaces. El mercado inmobiliario responde a múltiples factores y cada uno debe evaluarse con datos objetivos", señala Canal.

El Banco de España sitúa la oferta como principal desafío

El Banco de España identifica entre los principales obstáculos para ampliar la oferta la escasez de suelo urbanizable, la lentitud de los desarrollos, la complejidad administrativa, la falta de mano de obra especializada y la limitada capacidad productiva del sector.

BUCKINGHAM considera prioritario agilizar la gestión urbanística, reducir los plazos administrativos y reforzar la colaboración entre las administraciones y el sector privado para aumentar la producción de vivienda.

"Cuando durante varios años se crean más hogares de los que se construyen viviendas, la presión sobre los precios es inevitable. Aumentar la oferta residencial debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones", explica Canal.

Vertebrar el territorio para aliviar la presión sobre las grandes ciudades

La firma defiende, además, que las políticas de vivienda deben formar parte de una estrategia más amplia de equilibrio territorial.

La mejora del transporte, la creación de actividad económica fuera de las grandes capitales y el acceso a servicios públicos de calidad ampliarían las alternativas residenciales y contribuirían a reducir la presión en los mercados más tensionados.

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"La vivienda no puede abordarse únicamente desde la óptica inmobiliaria. También depende de la movilidad, el empleo, las infraestructuras y la planificación territorial. Cuantas más oportunidades existan fuera de las grandes áreas metropolitanas, mayor capacidad tendrá el mercado para absorber la demanda", concluye Oriol Canal.

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