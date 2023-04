El Villarreal aprieta por la Champions

Los de Setién vencen a la Real y se ponen a cuatro puntos de los donostiarras Los blanquiazules, sumidos en una dinámica muy irregular, ven peligrar la cuarta plaza

Más que tres puntos sumó el Villarreal ante su afición. Los groguets consiguieron dar continuidad a la victoria en el Sadar ante una Real demasiado irregular.

FICHA TÉCNICA VIL 2 ________________ 0 RSO ALINEACIONES Villarreal Reina; Foyth, Mandi, Pau Torres (Cuenca, 85'), Pedraza (Moreno, 73'), Terrats (Lo Celso, 62'), Parejo, Baena (Trigueros, 85'), Chukwueze, Morales (Jackson, 62'), Pino. Real Sociedad Remiro; Gorosabel (Sola, 85'), Zubeldia, Le Normand, Aihen, Kubo (Cho, 71'), Zubimendi, Merino (Illarramendi, 85'), Brais, Sorloth (Oyarzabal, 70'), Silva (Barrenetxea, 85'). Goles 1-0 M. 77 Parejo. 2-0 M. 81 Jackson. Árbitro Gil Manzano (extremeño). T.A: Terrats (26'), Reina (53'), Foyth (65'), Jackson (82' y 91') / Zubeldia (27'), Zubimendi (75'), Silva (76'). TR: Jackson (91'). Estadio La Cerámica. 19.000 ESP.

La presión de los de Aguacil dejó abierta la puerta a los groguets, que utilizaron los pasillos interiores, con Ramon liderando la medular, para atacar la defensa realista.

Todo el decorado pudo ser diferente en caso de que el noruego Sorloth, que fue de lo más peligroso, hubiera utilizado mejor la testa para batir a un inédito Reina. Fue la mejor de la Real, y el error lo aprovecharon los locales para mejorar sus irregulares registros y obtener el primer tanto.

Una buena internada de Pedraza estuvo a punto de definirla Baena entre palos, pero el centrocampista no se esperó que le cayera el balón de forma tan mansa y erró en el golpeo.

Aunque la acción estuviera anulada por un fuera de juego previo, La Cerámica estuvo a punto de cantar un tanto de Pino que Zubeldia evitó sobre la misma línea de gol, con una providencial entrada.

Todavía antes del descanso, una brillante combinación entre Terrats y Baena dejó solo a Pino, pero Yeremi envió el balón a la madera en el que podría haber sido uno de los goles de la temporada.

Las ocasiones no cesaban, pero los de Setién no conseguían acertar. Morales también dispuso de la suya, tras el enésimo envió brillante de Terrats.

Mejora insuficiente

Tocó la tecla oportuna Aguacil en el descanso y la Real salió con otra cara. Tanto es así que a punto estuvo de ponerse por delante con una rosca preciosa que solo el larguero pudo desviar, ante la mirada y el rezo de Reina.

No fue la única ocasión, sino que de nuevo Kubo volvió a poner el peligro en el área local. El japonés hizo lo que quiso por la derecha y se la puso en bandeja de plata a Merino, pero el centrocampista envió el balón lamiendo el poste.

El gol de Nicolas Jackson a la Real Sociedad | LALIGA

Cuando parecía que el tanto de la Real era únicamente cuestión de tiempo, el fútbol se volvió a encargar de demostrarnos que siempre es impredecible. Chukwueze se sacó de la chistera una jugada majestuosa, recortando a rivales y avanzando por el carril central hasta que Zubimendi le trabó sobre la mísma línea del área. Gil Manzano no dudó y señaló los once metros, desde los que Parejo no perdonó para avanzar al Villarreal.

El tanto podía preveer un tramo final de encuentro con la Real bolcada y el Villarreal sacando agua de su propia área, un cometido complicado teniendo en cuenta la baja de Albiol. Pero, de nuevo, y como no podía ser de otra forma, el fútbol dijo que no quería ser previsible. Yeremi Pino transicionó rápido y la cedió a la izquierda para un Nicolas Jackson que dentro del área se movió como pez en el agua: recorte para ponérsela en la derecha y toque de interior para ponerla lejos de Remiro, enganchada al poste. Tristemente para los intereses locales, el propio Jackson acabó expulsado por doble amarilla.

Por mucho que apretó la Real, con dos goles en contra en el marcador, los de Aguacil cayeron y dejaron que el Villarreal se coloque a cuatro puntos, con el goal-average a favor, y aprieten por la zona Champions.