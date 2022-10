Unai Emery se despide del Villarreal

El conjunto 'groguet' ha difundido una carta abierta en la que el técnico guipuzcoano se despide de la afición Emery iniciará su segundo periplo en la Premier League de la mano del Aston Villa

Los caminos de Unai Emery y el Villarreal se separan. Tras dos temporadas y media más que exitosas, entre las que destacan la consecución de la Europa League y la proeza de alcanzar unas semifinales de Champions, el técnico guipuzcoano inicia una nueva aventura en el Aston Villa.

Antes de comenzar su segundo periplo en la Premier League, Emery quiso despedirse de la afición 'grogueta' a través de una carta abierta difundida por el propio Villarreal a través de sus redes sociales "El Villarreal ha sido mi casa durante los últimos dos años y medio. Mi casa, no mi club, porque me he sentido integrado, querido, identificado y apasionado por el Villarreal CF."

El técnico guipuzcoano afirmó no tener "ni un reproche" de su periplo en La Cerámica, y quiso agradecer uno por uno a los directivos del club. "Fernando Roig Negueroles, en el día a día, y Fernando Roig Alfonso, junto a los directivos del club encabezados por José Manuel Llaneza, han sido claves para que pudiera dar lo mejor de mí. Sin ellos, nada hubiera sido posible".

Por último, Emery ha echado la vista atrás para recordar las grandes noches que ha vivido como técnico del Villarreal. "Nunca olvidaré aquella noche en Gdansk, donde tocamos el cielo. Tampoco las de Turín, Múnich o Bérgamo. O la del pasado domingo domingo, que fue el mejor homenaje a José Manuel... Aquel 27 de julio de 2020, en mi presentación, dije que mi sueño era ganar un título con el Villarreal CF. Hoy, después de haberlo cumplido, puedo deciros que lo que nunca hubiera soñado es que iba a ser tan feliz como lo he sido con vosotros."