Sorloth: "Podemos competir para estar entre los cuatro primeros"

El Villarreal presentó a sus tres últimas incorporaciones (Gabbia, Akhomach, Sorloth) para la temporada 2023/24 El último de los tres está convencido que el conjunto vilarrealense puede quedar este año entre los cuatro primeros después de ver los partidos del Villarreal ante el Barcelona y el Real Madrid la temporada pasada

El Villarreal no se ha quedado atrás en su proceso de renovar la plantilla y ha presentado de forma oficial la llegada de sus tres últimos fichajes de cara a la temporada 2023/24.

La apuesta del Villarreal ha sido la de traer al defensor italiano, Matteo Gabbia (23), al delantero hispano-marroquí, Ilias Akhomach (19), y al ariete noruego, Alexander Sorloth (27).

El último de los tres, se incorpora al Villarreal a sus 27 años y, según él, llega "en el mejor momento de su carrera". "Soy alto, grande y rápido. Creo que puedo ayudar mucho al equipo si me dan el balón y aguantar a que lleguen más compañeros. Puedo buscar el espacio y crear problemas al rival. Podemos competir por estar entre los cuatro primeros", confesó el noruego.

Sorloth: "Por supuesto espero marcar más goles esta temporada que la pasada. Pero siempre intento que cada año sea mejor. Mi objetivo principal es ayudar al equipo, y eso no son goles, sinó también asistencias. Creo que no se ha visto lo mejor de mí", añadió el delantero.

Por otro lado, Akhomach, jugador formado en La Masia, se une al conjunto vilarrealense a sus 19 años para aportar frescura y descaro en el centro del campo. "Voy a dar el 100% cada día, sea en el filial o en el primer equipo. Donde esté voy a ir a muerte. Es una oportunidad para dar el salto en mi carrera", aseguró.

Por último, Matteo Gabbia se unirá a la defensa vilarrealense proveniente del AC Milan para reforzar la línea defensiva del equipo. "Me siento cómodo en todas las posiciones de defensa central, soy diestro y me encuentro ahí mejor, pero he jugado muchas veces por la izquierda. Espero mejorar en todas las posiciones para tener más opciones de jugar", concluyó.