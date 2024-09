Roig: "Para ser sostenibles tenemos que entrar en Europa..."

Entró en el consejo de administración del Villarreal CF hace ya casi 20 años, en el 2005. En el 2012 dio un paso al frente al convertirse en el consejero delegado de la entidad grogueta, recogiendo el testigo del añorado José Manuel Llaneza, diseñando el proyecto que ascendió a Primera División.

Ahora, a sus 50 años recién cumplidos, Fernando Roig Negueroles (València, 13-06-1974) deja atrás su 13º mercado de verano al frente de la parcela deportiva del club, rejuveneciendo la plantilla, potenciándola y logrando un balance muy positivo en cuanto ingresos por venta y gastos por inversión, con el objetivo de mantener el equilibrio económico que precisa el club. El dirigente recibió a Mediterráneo, medio de Prensa Ibérica, para analizar los pormenores del mercado.

Pregunta: Ha sido un mercado de verano muy activo, con 27 operaciones y un balance positivo de +21 millones, con 76 millones de ingresos fijos por ventas y 55 de gastos por inversión en fichajes. ¿Ha sido complicado o como esperaba?

Respuesta: La verdad es que ha sido un mercado en el que hemos podido seguir la hoja de ruta establecida. Casi todo lo que intentamos de primeras, es lo que hemos hecho. Aunque, como es normal, hubo operaciones de entradas y de salidas que no se pudieron producir, entre 10 y 12. Pero otros veranos la cantidad de situaciones que al final no se dan son muchas más. Esta año prácticamente en todos los casos la primera opción es lo que hemos obtenido.

P: ¿Cuánto afecta la opinión de un jugador o de su entorno a la hora de que una operación prospere?

R: Muchas veces las operaciones no solo dependen de los clubs, también los jugadores tienen mucho que ver. Por ejemplo, en el Villarreal ha habido un futbolista, Ilias Akhomach, que ha rechazado una gran oferta este verano (de Arabia Saudí). Y eso hoy en día es de valorar, que un jugador priorice otras cosas a parte del dinero.

Una vez cerrado el mercado estival, ¿cómo está la situación económica del Villarreal?

En el Villarreal han bajado los ingresos, principalmente porque no estamos en Europa, también los ingresos de televisión. Ahora mismo hemos de tener claro que somos un club en el que hay más gastos que ingresos, por lo que lo que tenemos que hacer es o clasificarnos para Europa o vender por más dinero de lo que compramos. Evidentemente lo que da un desahogo es la Champions. Luego, entrar en Europa League te ayuda a no tener que hacer tantas ventas y si hubiera sido la Conference League, los ingresos son la mitad de la mitad de la Europa League.

¿Es por dicha situación que deben realizar ventas para equilibrar el presupuesto?

La realidad es que han bajado un poco los ingresos y necesitamos o entrar recurrentemente en Europa y si puede ser en Champions League, o necesitamos vender jugadores. Porque, además, ahora mismo tenemos salarios altos, lo que provoca una diferencia que hay que corregir o con más ventas o entrar en Europa. Personalmente, creo que entrar en ese bucle de siempre tener que vender como recurso para lograr el equilibrio económico no es bueno, por eso es importante entrar en Europa. Hay que ir compensando poco a poco. De hecho, esta temporada ya hemos bajado un poco la masa salarial y debemos rebajarla todavía un pelín más para poder ser sostenibles y no tener la necesidad de hacer más ventas que ingresos. Ahora mismo estamos necesitados de entrar en Europa para tener un equilibrio económico, o en su defecto bajar los salarios y vender más.

Con el rejuvenecimiento de la plantilla y el buen nivel de la misma, junto a tener a Marcelino desde pretemporada, ¿cuál es el objetivo deportivo del Villarreal?

Primero, como siempre decimos, hay que conseguir la permanencia en Primera División lo antes posible. A partir de ahí, lo que queremos es entrar en Europa. Lo explico. Necesitamos entrar en Europa porque si no tendremos que hacer más ventas y bajar el nivel salarial de la plantilla. Por eso lo que tratamos es de compensar las salidas con llegadas de nivel. Hemos compensado el equipo y tenemos mucha ilusión y ganas. Creemos que tenemos el equipo suficiente para poder entrar a optar a una plaza europea. Siempre con los pies en el suelo, pero en el club tenemos la ambición y convicción de que debemos estar en Europa la próxima temporada.

¿En su plan de ruta estaba vender a Jörgensen y a Sorloth?

La verdad es que no queríamos vender ni a Filip ni a Alex. Teníamos claro que había que hacer alguna venta, no preveíamos esas, pero al final fue así porque los dos jugadores tuvieron la voluntad de irse y las ofertas eran atractivas para aceptarlas. En ambos casos seguimos la voluntad del jugador, nosotros no hubiéramos vendido. Sabíamos que habría que hacer alguna venta este verano, pero justo esas dos, no.

¿Cree que fue precipitada la salida de Filip Jörgensen?

No nos esperábamos vender a Jörgensen tan pronto y menos este año. Sabíamos de su enorme potencial y creíamos que saldría, pero no ahora. Sinceramente, y así se lo he hecho ver a él y a su entorno, creo que Jörgensen se precipitó. Aquí tenía margen de mejora y de crecimiento, pero su salida ha sido voluntad del jugador. Nosotros no pretendíamos hacer esa venta, pero se ha producido así porque es un portero de presente y futuro, con unas cualidades que le puede convertir en uno de los porteros más importantes de Europa. No me duele su salida, son situaciones del fútbol. Filip ha estado años en la cantera y como operación económica es muy buena, ha dejado buen rédito al club. Nos sabe mal por él, porque creemos que habría crecido más en el Villarreal que yéndose al Chelsea, y que en un futuro podría haberse ido al Chelsea o a otro gran club igual o superior como portero mucho más consolidado. Y ahora tenemos dos grandes porteros en los que confiamos mucho.

¿Considera que es más difícil vender por necesidad?

Está claro que cuando no quieres vender, es más fácil afrontar una negociación, te niegas y ya está. Cuando quieres vender, tienes que aparentar que no quieres para poder pedir más. Pero cuando no quieres vender te remites a la cláusula y, a partir de ahí, el resto ya no depende de ti.

Sobre la salida de Alexander Sorloth, ¿qué pasó con la Roma ?

En el caso de Sorloth, primero tuvimos oferta de la Roma, que tuvo un comportamiento demencial con el Villarreal. Prácticamente nos menospreciaron como si fuésemos un equipo que íbamos a vender a cualquier precio. Les dijimos que valía un precio y nos ofrecieron menos de la mitad. Fue un club que realmente tuvo un comportamiento muy muy malo, cuando hablamos con ellos directamente y les explicamos todo. Pero bueno. Estamos muy disgustados con el comportamiento de la Roma.

Pero finalmente se marchó al Atlético porque la oferta sí que fue buena para el Submarino.

En cuanto a su salida al Atlético de Madrid, hay gente que se enfadó por unas declaraciones que creo que se malinterpretaron. Para que todo el mundo lo sepa, Sorloth ha tenido un comportamiento ejemplar con el Villarreal. Nunca forzó, siempre fue honesto, dijo lo que quería pero sin forzar absolutamente nada y ha tenido gestos con el Villarreal muy buenos, por lo tanto, creo que tuvo un gran comportamiento. Y el Atlético de Madrid, fue una negociación muy rápida y fácil. Es verdad que no queríamos vender hasta tener sustituto, pero al final tuvimos que hacer la venta. Nosotros cedimos en alguna cosa y el Atlético también aportó mucho en otras. Al final va a ser una operación económicamente buena, aunque nuestra idea era quedarnos con Alexander (Sorloth) por mucho más tiempo.

¿Fueron serios contratiempos las salidas de Sorlot h y Jörgensen?

La verdad es que las dos ventas fueron un poco traumáticas. Por ejemplo, del delantero, teníamos un sustituto que cuando se produjo lo de Sorloth esa opción ya no era posible. No era fácil sustituir a Alexander y lo hemos hecho con un delantero contrastado como Ayoze, que es una apuesta segura, y por un joven tipo Barry, del que estamos convencidos de que nos iba a aportar mucho. En cuanto a la portería, teníamos muy buenas sensaciones con Diego Conde y buscamos a otro que nos diera el nivel y creo que tenemos muy grandes porteros.

¿Es difícil retener a un jugador que quiere irse del club?

Si una oferta nos satisface, aunque no sea al 100% de lo que pretendemos, nosotros optamos por dejar salir al jugador. No ponemos problemas en ese aspecto. Los futbolistas que vienen al Villarreal saben que no somos inflexibles ante todo. Pero, por ejemplo, por la oferta de la Roma no se hubiera ido Alexander Sorloth.

El caso de la salida a última hora de Danjuma ha generado revuelo entre la afición. ¿Qué pasó?

La salida de Danjuma tiene dos factores. El primero, que es un ahorro importante en cuanto a dinero. Y además, creemos que en el Girona jugará en la posición de extremo, que es la que más le gusta y en el Villarreal se le consideraba delantero, por ello pensamos que allí el jugador se puede revalorizar, ya que es un activo muy importante de cara a hacer una venta al año siguiente. El Girona es el equipo que más apostó por él y creemos que allí se puede revalorizar. Ojalá, por el bien del Villarreal, que lo haga muy bien y marque muchos goles. Estábamos muy contentos con su rendimiento, ya que había marcado dos goles, pero surgió esta posibilidad donde él podrá jugar de extremo, y vimos que de cara al presente le iba a favorecer a él y quizá en el futuro al club por hacer crecer su valor jugando en Champions League. Quien decidió su futuro fue él.

¿Ha sido difícil tomar la decisión de que no siguieran muchos jugadores emblema, o que siguiera Albiol y al final Coquelin no?

Es difícil tomar una decisión así porque son jugadores que han dado mucho al club. Pero se había envejecido mucho la plantilla y había que rejuvenecerla. Luego hay casos de jugadores muy veteranos que continúan dando muy buen rendimiento, como es el caso de Raúl Albiol, que su papel es muy importante. Pero tener seis o siete jugadores cuya edad está por encima de los treinta y tantos… al final eso se nota y queríamos rejuvenecer el equipo. Hubo el caso de Coquelin, que es muy bueno, y si se hubieran dado unas circunstancias, que al final no se dieron, le habríamos ofrecido seguir, pero como repito, no se dio. Al inicio del mercado él optó por otras opciones, que luego no se dieron, y en la recta final del mercado ya no se dio el caso.

¿Y de Manu Trigueros?

Manu Trigueros es una leyenda y podría haber continuado en el Villarreal el tiempo que hubiera querido. Un jugador que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. Pero, al final, él tiene su ambición y quería jugar minutos, y en el Villarreal no los iba a tener. Nunca hemos entendido por qué no hemos tenido años atrás ofertas por un jugador que ha sido tan importante en el fútbol español. Al final ha ido al Granada, que es un gran club, y a él le hacía ilusión porque allí había jugado su padre. Ojalá le vaya bien y les ayude a ascender a Primera División.

Han demostrado agilidad en el mercado fichando a jugadores libres como Gueye, Cadrona o Pepe.

Son operaciones que llevan tiempo. La de Gueye estuvimos meses trabajándola y al final se dio, un jugador cotizado, joven, de nivel y que va a rejuvenecer nuestro centro del campo. Como no habíamos vendido, no nos podíamos permitir inversión. Por ello trajimos a Gueye, apostamos por Cardona y Pepe, que sabíamos que nos aportarían mucho a la plantilla. Luego, con las salidas inesperadas de Filip Jörgensen y Alexander Sorloth es cuando ya decidimos permitirnos el gasto, siempre en inversiones. Y que quede claro que no siempre traer un jugador libre es más barato. Hay que evaluar el coste total del jugador por su sueldo, prima de fichaje, los años que lo firmas, los plazos de pago y otros condicionantes.

Uno de los mejores fichajes del verano fue retener a Álex Baena.

Álex Baena es un jugadorazo y estamos contentos de que se haya quedado. La realidad es que, por caprichos del mercado, este año no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo, ya que él no ha tenido las ofertas que le hubieran hecho pensar en salir del Villarreal. Para que Álex decidiera salir de aquí tendría que llegarle algo excepcional, no va a aceptar cualquier oferta ni por una gran oferta de un club de media tabla inglés, por poner un ejemplo. Ojalá que podamos disfrutar de muchos más años de su fútbol aquí. Tiene un contrato largo y una cláusula muy alta. Creo que si no viene un club del top 10 europeo, no se irá. Él está muy a gusto aquí y muy agradecido al Villarreal.

Algo harán bien que estamos viendo a la selección española, repleta de ‘groguets’. Supongo que le llena de orgullo.

Estamos muy satisfechos de que haya tantos jugadores del Villarreal o que se han formado en nuestra cantera o hayan pasado por el club. Ahora están Yeremy Pino y Ayoze Pérez, y Álex Baena no está por descanso y unas molestias físicas. Pero están Rodrigo Hernández, Pau Torres y Aleix García, por poner ejemplos, y bien podrían ser convocados otros jugadores que han estado en el Villarreal. Eso demuestra el buen trabajo y que hay que seguir trabajando para que sigan yendo en el futuro. Creo que tenemos muy buenos jugadores ahora mismo en nuestro fútbol base y hay muchos con proyección para que estén en el futuro en el primer equipo.