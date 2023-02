Roig: “Estoy satisfecho con la plantilla; queremos apostar por la cantera”

El presidente del Villarreal incidió en la importancia de la cantera como política del club villarrealense "El club ha de ser sostenible y en eso estamos. Hemos tenido que rebajar el presupuesto, intentando no bajar el nivel deportivo", concluyó el dirigente

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, afirmó este miércoles que está satisfecho con los jugadores que tiene en la plantilla tras este mercado de invierno y subrayó la importancia de la cantera para el club en el acto de presentación del ‘Tour Centenario Groguet’ en el estadio de la Cerámica.

“Hemos tenido muchos movimientos que no han llegado como Nico Jackson - que regresó al Villarreal tras no pasar el reconocimiento médico con el Bournemouth inglés- y no ha llegado el jugador que teníamos proyectado, pero tenemos delanteros suficientes y jugadores importantes en el filial. Queremos hacer cantera y hay que darles oportunidades a jugadores como se le han dado a Álex Baena o Yeremy Pino, y cada vez han de ser más”, explicó.

El presidente incidió en la importancia de la cantera como política del club villarrealense y explicó que “apostar por la base es clave en lo económico y cuando se hacen profesionales hay que pagarles lo que se merecen siempre buscando el equilibrio general, que es lo que intentamos hacer”.

Roig, que apuntó que primero deben consolidarse en Primera y luego jugar en Europa, indicó que la situación económica del club está reconducida después de que el año pasado tuvieran un presupuesto muy alto por la Liga de Campeones que este año han tenido que ajustar.

“La situación está reconducida. El club ha de ser sostenible y en eso estamos. Hemos tenido que rebajar el presupuesto, intentando no bajar el nivel deportivo y apoyando mucho la cantera. Hemos traspasado a Gerónimo Rulli y lo está supliendo un jugador de la cantera (Filip Jorgensen) que ha de tener sus minutos”, agregó.

Preguntado por los objetivos del equipo, Roig contó que “el equipo ha de mejorar desde el equilibrio económico” y es para ello por lo que tienen la cantera y el segundo equipo en Segunda División.

Sobre el mercado de fichajes y la situación de la Premier League, el presidente de la entidad castellonense comentó: “No conozco el fútbol inglés en profundidad, pero tiene muchos fondos invirtiendo y se están expandiendo, tienen más derechos de televisión, pero nosotros tenemos que crecer como lo hemos hecho en nuestro caso con La Cerámica y llenar los campos como hacen ellos”, finalizó.

