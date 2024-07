Este es el gran candidato a 'tapado' de LaLiga

El Girona enamoró al mundo durante la temporada 2023-24. El equipo de Míchel se ganó el respeto de todos los equipos de LaLiga semana tras semana y consiguió ilusionar a su gente con un fútbol dinámico, bonito y atrevido. Mucha culpa de ello fue el magnífico mercado de fichajes de verano que se gestó en las oficinas de Montilivi.

Artem Dovbyk, John Solís, Yangel Herrera, Iván Martín, Portu, Daley Blind, Paulo Gazzaniga, Eric García, Savinho y Pablo Torre llegaron a Girona a cambio de únicamente 59,10 millones de euros. En ventas, ingresaron 17,9 millones, por lo que el gasto neto de ese verano fue de poco más de 40 'kilos'. El resto, ya es historia.

Esta temporada, y aunque es imposible predecirlo, hay un equipo en el campeonato español que se presenta como candidato a revolucionar la competición. El Villarreal está trabajando con mucha inteligencia en el mercado y está cerrando incorporaciones que, a priori, se pueden acoplar muy bien al equipo, mejorando posiciones algo débiles, y a precios muy razonables. Por nombres, fichajes, calendario e idea de juego, no hay que quitarle los ojos de encima al conjunto 'groguet'.

LA COLUMNA VERTEBRAL, INTACTA

Uno de los grandes motivos para considerar al Villarreal como uno de los equipos que pueden dar mucha guerra la temporada que viene es porque ha logrado mantener su columna vertebral intacta. Primero de todo, el capitán del barco seguirá siendo Marcelino García Toral. Desde su llegada al mando del submarino amarillo, el pasado mes de noviembre, consiguió lavarle la cara a un equipo que se acabó quedando a un pelo de puestos europeos.

Marcelino en el banquillo de Montilivi / EFE

Octavos con 53 puntos, a cuatro del Real Betis (Conference League), no disputarán competición europea. Pese a ello, no han tenido que lamentar la marcha de ninguna estrella. Salvo sorpresa, Alexander Sorloth, Álex Baena, Gerard Moreno o Dani Parejo no se moverán de La Cerámica.

No poder pisar Europa esta temporada fue un duro golpe para un equipo que cuenta con grandes jugadores, pero puede ser un gran motivo para pisar el acelerador en Liga y en Copa y tratar de ver hasta dónde puede llegar una máquina apunta a rendir muy bien con menos carga de partidos que el curso anterior.

LAS SALIDAS

En este sentido, el Villarreal ha cerrado bajas necesarias para rejuvenecer el proyecto. Un objetivo claro que se está logrando con creces en este mercado de fichajes. Primero, Gonçalo Guedes y Yerson Mosquera regresaron al Wolverhampton tras su cesión.

Después, no renovaron a futbolistas con poca importancia en el equipo o que superaban la treintena de edad como Francis Coquelin (33 años), Étienne Capoue (35 años), Alberto Moreno (32 años), Pepe Reina (41 años), José Luis Morales (36 años) y Bertrand Traoré (28 años). Finalmente, vendieron a Johan Mojica (31 años) al Mallorca, a cambio de 1,5 millones de euros.

Además, también han cerrado la cesión de dos proyectos del filial, Carlos Romero (Espanyol) y Jorge Pascual (Eibar), para que tengan minutos, sigan ganando experiencia y sean importantes en La Cerámica más pronto que tarde.

El próximo que apunta a salir puede ser una baja más sensible. El Chelsea de Enzo Maresca se ha lanzado con todo a por Filip Jörgensen, que vería con buenos ojos poner rumbo a la Premier. La primera oferta es de unos 20 millones, pero el sueco tiene contrato con el 'submarino amarillo' hasta 2029 y una cláusula de 45 'kilos'. Álvaro Valles, portero de la UD Las Palmas y uno de los mejores de la pasada Liga, sería uno de los candidatos a cubrir su posible marcha.

LAS LLEGADAS

Primero de todo, hay que destacar a varios nombres que el Villarreal recupera sin gastar un euro. Juan Foyth y Yéremy Pino volverán de sus respectivas lesiones, dos enormes noticias para un Villarreal que puede aspirar a mucho. A su vez, Haissem Hassan, Ben Brereton y Arnaut Danjuma regresan de sus respectivas cesiones.

Foyth y Pino, dos 'fichajes' de lujo / SPORT

En cuanto a los fichajes, el Villarreal está operando del mismo modo que con las ventas. El 'submarino amarillo' está rejuveneciendo y mejorando su plantilla, pero sin tirar la casa por la ventana. Con el adiós de dos futbolistas de contención como Capoue y Coquelin, el Villarreal cerró a coste cero la llegada de Pape Gueye (25 años), un portento físico con experiencia en LaLiga tras su cesión en el Sevilla, que terminó contrato con el Olympique de Marsella. También como agente libre llegó Sergi Cardona (25 años), titular indiscutible en el lateral izquierdo en la UD Las Palmas la temporada, para cubrir la salida de Alberto Moreno.

Sergi Cardona firma su contrato con el Villarreal / Villarreal

Para cubrir la marcha de Pepe Reina, el Villarreal trajo a Diego Conde (25 años), portero del Leganés, por 4 millones de euros. Para reforzar el centro de la defensa, han apostado por Willy Kambwala (19 años), una de las grandes promesas del Manchester United, a cambio de 10 millones de euros. ¿Habrá más llegadas o salidas?