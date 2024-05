Femenía: "Si la Liga hubiera durado un poco más, hubiéramos llegado al objetivo"

El lateral del Villarreal Kiko Femenía aseguró que si el campeonato de Liga hubiera durado un poco más hubieran conseguido el objetivo de alcanzar plazas europeas, ya que admitió que la mala primera vuelta les penalizó.

"El Villarreal siempre debe intentar pelear por estar en Europa, es verdad que este año, por el mal arranque, nos ha costado mucho. Creo que si la Liga hubiera durado un poco más hubiéramos llegado al objetivo", señaló en una comparecencia antes los medios. El defensor apuntó que al no jugar la próxima temporada competición continental podrán centrarse más en la Copa del Rey, "que es un gran torneo. Yo tuve la oportunidad de jugar la final con el Alavés y es algo muy especial".

Femenía destacó la incidencia positiva que tuvo tanto en el equipo como a nivel personal la llegada de Marcelino García Toral al banquillo. "El equipo mejoró de la primera a la segunda vuelta a nivel de competitividad y de confianza, algo que me sucedió a mí también a nivel personal. Fue entrar en el equipo y las cosas me han ido bien y con confianza. El mister me dio continuidad y he sabido aprovecharla", explicó.

"Marcelino me dio la confianza"

"Marcelino ha sido siempre muy claro conmigo. Hemos hablado mucho, y me ha dicho aquello que creía que no hacía bien. Pero cuando las cosas iban bien, también me llamaba y me decía que era el camino y que debía seguir así. Como he dicho, me dio la confianza poder jugar casi toda la segunda vuelta. La verdad es que espero que siga mucho tiempo aquí", apostilló.

El jugador de 33 años admitió que el inicio de temporada fue duro para él porque "parecía que siempre era la última opción, pero uno debe creer siempre en sí mismo, aunque los demás no lo hagan. Yo he trabajado al máximo en cada entrenamiento, nunca he bajado los brazos, y al final ha llegado la recompensa".

"Ha sido uno de mis mejores años"

"A nivel personal este ha sido uno de mis mejores años, de hecho, estoy contento de cómo he afrontado la situaciones difíciles. Hacía tiempo que no acababa con esta sensación. En otros equipos he acabado contento porque jugaba, pero aquí se suma esa sensación de haber superado la dificultad y los momentos complicados", agregó.

Póster de Kiko Femenía, nuevo jugador 'groguet' / X

El gran momento de juego con el que llegaron al final de temporada sus compañeros Álex Baena, que le ha valido ir citado con la selección a la Eurocopa, y Sorloth, segundo máximo anotador del campeonato, ha provocado que ambos futbolistas sean piezas apetecibles para el próximo mercado de fichajes.

"A mí me encantaría que se quedaran aquí, han hecho una gran temporada y eso hace que estén en el escaparate. Es complicado cuando pasa esto poder retener a futbolistas desde este nivel, pero me gustaría que se quedaran", insistió.