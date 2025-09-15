La vista del caso Thomas Partey, aplazada al miércoles 17

Thomas Partey viaja con la expedición del Villarreal CF a Londres con motivo del partido de Champions que el Submarino disputa este martes 16 contra el Tottenham (21.00 horas). El centrocampista ghanés está inscrito para disputar la competición continental de clubs con el cuadro villarrealense pero, a diferencia de lo que hará el resto de equipo, él no regresará a España a la conclusión del encuentro.

Y todo porque la vista relacionada con los presuntos casos de abusos sexuales que tenía prevista para este lunes en Londres se ha trasladado al miércoles a las 16.00 horas (en Inglaterra). De este modo, Thomas Partey conocerá en el Tribunal de la Corona de Southwark el veredicto sobre los casos de los que se le acusan después de que se aplazara en una primera ocasión ya que inicialmente se pasó del 2 al 15 de septiembre.

La situación

Cabe recordar que la Policía Metropolitana de Londres y el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) presentaron cargos al futbolista por cinco presuntas de violaciones (dos contra una mujer y tres contra otra), más otro de agresión sexual contra una tercera mujer. Unos hechos que supuestamente habrían ocurrido entre 2021 y 2022 en la capital de Inglaterra.

El Villarreal, conocedor de ello, optó por incorporarlo a su plantilla este pasado mercado de fichajes, basándose siempre en la presunción de inocencia, pero a sabiendas de que en caso de que hubiera condena, el contrato se rescindiría de forma automática sin penalización alguna.

Así, el centrocampista de Ghana viaja este lunes a Londres junto al resto de sus compañeros, en una convocatoria en la que no ha entrado Gerard Moreno.

Vía: El Periódico de Mediterráneo