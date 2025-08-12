La visión de Roig sobre la situación de Thomas Partey: "Si es condenado, se irá"

Es uno de los temas más delicado del mercado de verano del Villarreal CF. Su presidente, Fernando Roig, defendió este martes que se debe respetar la presunción de inocencia de Thomas Partey, fichado la semana pasada y que será juzgado en septiembre como presunto autor de cinco delitos de violación y uno de agresión sexual.

"El jugador se encuentra en un proceso judicial. Él defiende su inocencia y niega los hechos que se le imputan. El club defiende la presunción de inocencia y será la justicia inglesa la encargada de esclarecer los hechos", explicó.

Un Roig que recalcó que "respetamos la presunción de inocencia y lógicamente condenamos cualquier tipo de violencia dentro o fuera del fútbol. En estos momentos, Partey es tan inocente como el resto de los que estamos aquí. Hay que respetar un derecho fundamental como este", afirmó.

Valora al jugador, pero...

"Es un grandísimo jugador y nos va a ayudar a crecer mucho como equipo. Es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Si es condenado, dejará de ser jugador del Villarreal y se irá, pero no lo está. Hay que esperar. Merece que respetemos la presunción de inocencia", añadió.

Tres mujeres denunciaron ser víctimas de Partey y el jugador, que niega los hechos, está en libertad condicional y será juzgado el próximo 2 de septiembre.

No a los pitos a jugadores 'groguets'

Roig dijo que en el Trofeo de La Cerámica fueron los seguidores del Aston Villa y no los del Villarreal los que pitaron al futbolista: "Los ingleses pitaron a Partey, no los aficionados del Villarreal. No me gustaría que nuestra propia afición silbase a jugadores de nuestro equipo. Hay que estar con el equipo y respetar la presunción de inocencia".

"No es un jugador condenado. Hay que ser cautos y esperar a la justicia. No juzguemos antes de tiempo. Thomas tiene derecho a ejercer su trabajo hasta que haya una condena», finalizó.