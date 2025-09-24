El uno a uno del Villarreal en Sevilla | Vota al mejor
El Submarino logra una importante victoria para afianzarse en los puestos altos de la clasificación
Oluwaseyi y Solomon fueron los goleadores en el Sánchez Pizjuán
Juan Francisco de la Ossa
Arnau Tenas
Concentrado |7|. Aportó seguridad y la parada en el descuento que evitó el 2-2.
Mouriño
Correcto |6|. Más pendiente de cerrar su costado, completó un buen encuentro.
Rafa Marín
Ejemplar |7|. En un partido en su tierra, el central se marcó un encuentro destacado.
Renato Veiga
Sereno |6|. Sin alardes ni adornos, pero cerrando el eje ante el empuje de Adams.
Sergi Cardona
Aseado |6|. Gran asistencia a Oluwaseyi y trabajo incansable en su costado.
Parejo
Pletórico |8|. Marcelino lo tiene reservado para citas así. Una noche redonda.
Comesaña
Efímero |6|. Otra lesión muscular más en el Villarreal. Duró menos de media hora.
Pape Gueye
Aprobado |6|. Puede que le pesara la saturación de minutos, pero cumplió.
Buchanan
Percutor |7|. El canadiense siempre ofrece soluciones ofensivas. Un indiscutible.
Moleiro
Creciente |6|. Sigue dando pasos en su aclimatación, pero se le resiste el gol.
Oluwaseyi
Peligroso |7|. Marcó un gol de puro nueve y tuvo un par de acciones más para el 0-2.
También jugaron
Pedraza |7|. Extremo.
Pepe |6|. Profundo.
Mikautadze |7|. Asistente.
Partey |6|. Pulmón.
Solomon |7|. Resolutivo.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
