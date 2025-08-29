El Villarreal rescinde el contrato a Denis Suárez, que fichará por el Alavés

La segunda etapa de Denis Suárez en el Villarreal CF ha tocado a su fin. Este viernes, el Submarino ha anunciado oficialmente la rescisión de contrato del centrocampista gallego, que cumplía esta campaña su último año de vinculación, para que así pueda fichar libre por el club que desee. Y ese club, salvo sorpresa mayúscula, será el Deportivo Alavés.

El club de la Plana Baixa debe aligerar su plantilla en aquellos futbolistas que no entran en los planes deportivos de Marcelino García Toral. Uno de los casos era el de Denis Suárez, centrocampista que sabía de primera mano que será la quinta opción en la medular y, por ello, finalmente ha abandonado el conjunto amarllo.

A sus 31 años, el jugador gallego llegó en verano del 2023 en su segunda etapa en el club amarillo, pero las lesiones no le ha dejado tener la continuidad deseada.

Al de Salceda de Caselas (comarca de Vigo, Pontevedra) le restaba solo esta temporada de contrato con el Villarreal, siendo uno de los futbolistas que cuenta con una ficha elevada. Es por ello que desde la entidad se le ha facilitado la salida.

Gran profesional y persona

El gallego deja huella en la entidad grogueta, siendo un jugador muy querido por sus compañeros, por la afición, por el club en general y también por el cuerpo técnico, como así ha dejado claro este viernes el entrenador del Submarino, Marcelino. "Mis mejores deseos para Denis, que mantenemos una gran relación desde mi anterior etapa. Porque ha sido un gran profesional y una gran persona cuando jugaba en mi etapa anterior, y lo ha seguido siendo igual ahora que no jugaba", ha indicado el asturiano por un Denis Suárez que ya es historia en el Villarreal.