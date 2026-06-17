El Villarreal no renovará a Thomas Partey tras toda la polémica con su entrada a Canadá

Thomas Partey no podrá debutar en el Mundial 2026 con Ghana. Al menos, mientras jueguen en Canadá. Al actual jugador del Villarreal se le vetó la entrada al país Norteamericano después de que las autoridades canadienses vieran "información engañosa en su solicitud inicial de visa".

Acorde al gobierno de ese país, Partey había contestado "no" a la pregunta de si había “sido acusado alguna vez de algún delito penal en cualquier país”, mientras que el futbolista se encuentra acusado en el Reino Unido de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual en julio de 2025. En septiembre de ese mismo año, se declaró inocente. En febrero de este año, fue acusado de dos nuevos cargos de violación , de los cuales también se declaró inocente en abril.

Ante este escenario, según avanza 'The Athletic', el Villarreal no tiene intención de renovar el contrato del centrocampista, por lo que se quedará sin equipo a partir del 30 de junio, durante su estancia en Estados Unidos.

El jugador, de 33 años, firmó el pasado verano un contrato con los 'groguets' de un año tras salir del Arsenal, con opción a prorrogarlo para otra temporada, pero parece que el club no está por la labor de ejecutar esa cláusula. Así, Partey será agente libre este verano y tendrá que buscar un nuevo destino para la próxima temporada.

Un fichaje polémico

Desde que se anunció su fichaje por el Villarreal, el club valenciano ha recibido múltiples críticas por confiar en un futbolista acusado de diferentes cargos de agresión sexual y violación.

“El jugador se encuentra inmerso en un proceso legal, mantiene su inocencia y niega las acusaciones", dijo en su momento Fernando Roig, presidente del club. “Corresponde a la justicia británica determinar lo sucedido. Por el momento, Partey es tan inocente como todos nosotros. Respetar la presunción de inocencia es un valor fundamental en el Villarreal.”

Actualmente, su juicio está programado para junio de 2027, mientras el ghanés continúa negando los cargos.

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De momento, Partey no puede participar en el debut de Ghana en este Mundial ante Panamá en Toronto tras la desestimación de la apelación, pero podría estar disponible para el segundo partido de la fase de grupos ante Inglaterra ya que el partido se disputa en Boston, Estados Unidos.