El Villarreal pone el fútbol y las ocasiones... pero no los goles en el Trofeo de la Cerámica (0-2)

El Trofeo de la Cerámica, la puesta en escena del Villarreal a apenas cinco días de empezar la temporada oficial, viaja a Birmingham. En una noche con muchos nombres propios, los amarillos ponen el juego y las (claras) oportunidades, pero no los goles. El Aston Villa golpea por partida doble (0-2).

Pocas (¿o tal vez no?) lecturas del once en clave inicio liguero, el viernes contra el Oviedo en casa también, aunque Luiz Júnior, Pape Gueye y Gerard Moreno repetían, de inicio, en los dos ensayos Premier que han cerrado la accidentada pretemporada amarilla.

El Aston Villa, que en la víspera había caído por 3-1 ante el Olympique de Marsella en el Vélodrome, asistió contemplativo al prometedor inicio local. Santi Comesaña dio trabajo al Dibu Martínez, preludio del gol cantado que erró Gerard Moreno tras una acción grupal. El público, abundante (más de 14.000 espectadores) arrancó a aplaudir, porque hay ganas de dejar a un lado todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, con lo que se avecina.. Dinámico pese al fortísimo calor, el Villarreal se soltaba y el guardameta argentino arruinó el 1-0 de Pau Cabanes, todo ello en los 20 minutos iniciales.

Jugando al trantrán, parecía que la cosa no iba con los de Birmingham. Sin embargo, la primera que tuvieron, fue para adentro. Luiz Júnior repelió el lanzamiento de Emi Buendía desde la frontal, pero Ollie Watkins, en segunda instancia, ponía el 0-1, justo en el ecuador del primer tiempo.

Antes del parón para hidratarse, el 7 del Villarreal se las veía de nuevo con el Dibu, que le adivinaba el mano a mano. Y al regreso del necesario trago de agua, el cancerbero villano hacía valer su condición de campeón del mundo con la albiceleste para quitarse de encima, de forma inverosímil, el remate a quemarropa de Gerard, que tampoco podía embocar el rechace. Vaya hat-trick... de ocasiones.

Antes del intermedio, la cabalgada de Pau Cabanes quedó en agua de borrajas y Luiz Júnior frenaba el tiro de Youri Tielemans.

El Villarreal, con seis novedades, estaba recomponiéndose cuando Emi Buendía, de la nada, se sacó el 0-2 en el tercer minuto de la reanudación, luego de que el Aston Villa hubiese regresado del vestuario con los mismos que había terminado el primer periodo.

Las diabluras de Tajon Buchanan permitieron, por unos instantes, mantener la fe en discutir la victoria en el Trofeo de la Cerámica a los villanos, aunque el encuentro entró en una cierta laxitud.

El partido, a menos

Unai Emery se permitió el lujo de sacar a Evann Guessand, delantero marfileño pretendido por los groguets pero que se ha ido a Birmingham a cambio de unos 35 kilos. Marcelino profundizaba en la rotación metiendo al aplaudido Ilias Akhomach (jugaba al cabo de nueve meses y casi redebuta marcando em su primer remate) y a Thomas Partey (recibido con división de opiniones, lo cual sucedía cada vez que intervenía).

El encuentro entró en una fase insulsa, debido a innumerables parones ante tanto cambio. Las pausas y el 0-2 pusieron fin al simulacro de encuentro, si bien Dani Parejo tuvo el 1-2 en el 90’.