El Villarreal pide "salud y éxitos" en la ofrenda a los patronos de Vila-real
El Submarino realiza la ofrenda a la Mare de Déu de Gràcia y Sant Pasqual en presencia del presidente Roig, el consejero delegado, Roig Negueroles, plantilla, cuerpo técnico, consejeros y el alcalde Benlloch
Ismael Mateu
Como es una tradición que se prolonga en el tiempo, el Villarreal CF realizó este martes su tradicional ofrenda a los patronos de Vila-real, un acto clásico de cada víspera de ejercicio futbolístico.
La entidad de la Plana Baixa visitó la ermita de la Mare de Déu de Gràcia y la basílica de Sant Pasqual, en la que con el presidente, Fernando Roig, como referente, el club pidió «salud y éxitos deportivos» en una temporada que se antoja «muy ilusionante ante el regreso a la Liga de Campeones por quinta vez».
Máxima representación
Junto al máximo accionista acudieron el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el resto del consejo de administración, el entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, y su cuerpo técnico, la totalidad de la plantilla, encabezada por su capitanes Gerard Moreno, Dani Parejo, Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Yeremy Pino, y ejerciendo de anfitrión el alcalde de la ciudad, José Benlloch, que deseó suerte a los groguets.
Mejoras en el estadio
Roig dijo que esperan un permiso del Ayuntamiento para hacer una nueva obra en el Estadio de La Cerámica. "Queremos remodelar el campo. No podremos ganar muchas más localidades. Unas 200 ó 300. Podremos llegar a 22.000 abonados. No más. Es un estadio que hay que llenarlo. Tenemos la política de premiar la asistencia y la fidelidad. Buscamos un campo lleno. Tener el abono del Villarreal CF es un buen valor", recalcó.
