El Villarreal hace oficial la marcha de Yeremy Pino con una emotiva despedida: “Groguet per sempre”

El Villarreal CF ha anunciado oficialmente la salida de Yeremy Pino, que pone rumbo a la Premier League para incorporarse al Crystal Palace. El club y el jugador han realizado una despedida cargada de sentimiento: “Yeremy Pino, groguet per sempre”.

El extremo canario, que justo este viernes ha vuelto a ser convocado con la Selección Española, deja el Estadio de la Cerámica tras consolidarse como uno de los jugadores más prometedores de la cantera amarilla y pieza importante en las últimas temporadas.

Un nuevo traspaso a la Premier League

La operación, cerrada en torno a los 30 millones de euros más variables, refuerza al conjunto inglés, reciente campeón de la FA Cup 2024/25 y clasificado para disputar la UEFA Europa Conference League.

El fichaje de Pino llega tras la marcha de la estrella del Palace, Eberechi Eze, traspasado el pasado 23 de agosto por 67,5 millones de libras (unos 78 millones de euros). Con ese ingreso, la entidad londinense se ha lanzado al mercado para reforzar su ataque con jugadores de primer nivel, entre ellos el hasta ahora futbolista groguet.

"Groguet per sempre"

Como despedida, el Villarreal ha difundido un emotivo vídeo junto al jugador en el que se repasa su trayectoria en el club y en el que ambas partes se agradecen mutuamente un vínculo que quedará ya para siempre.

Desde la entidad amarilla subrayan el orgullo por la carrera de Yeremy Pino y le desean suerte en su nueva etapa profesional, recordando que su nombre ya forma parte de la historia reciente del Submarino Amarillo.