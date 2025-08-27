El Villarreal negocia por Georges Mikautadze

El Villarreal CF tiene sobre la mesa varias negociaciones abiertas. Operaciones que deberá cerrar en los próximos cinco días puesto que el mercado de fichajes cierra el lunes 1 de septiembre (a las 23.59 horas). Algunas de ellas son más complejas que otras y quizás haya que esperar a las últimas horas a que se cierren, aunque otras, conforme avanzan las horas, van quedando descartadas.

Una de esas es la de Artem Dovbyk. El delantero de la Roma había llegado a un acuerdo para convertirse en refuerzo del Submarino en esta ventana de incorporaciones, pero en las últimas horas la operación se ha complicado y la Roma no parece demasiado dispuesta a dejar salir al futbolista, por lo que el cuadro villarrealense habría desestimado su fichaje.

A raíz de ahí se ha abierto una nueva oportunidad para la entidad de la Plana Baixa. Se trata de Georges Mikautadze, delantero del Olympique de Lyon de Ligue 1 e internacional con Georgia. El conjunto francés necesita dar salida a algunos de sus futbolistas, de ahí que la opción de que Mikautadze salga cobra enteros. El Villarreal, de hecho, ya está en conversaciones con ambas partes y se espera que su llegada puedan convertirse en realidad lo antes posible.

Su trayectoria

Mikautadze se formó en el FC Metz, con el que llegó hasta el primer equipo en varias temporadas, pero también probó suerte en Bélgica en las filas del RFC Seraing y en Países Bajos, con el Ajax. En la temporada 2024/25 firmó por el Olympique, con el que ha disputado 34 partidos de liga con 11 goles y 6 asistencias; dos de la Coupe de France con dos goles, y 11 de Europa League, con 4 goles y 5 asistencias.

Esta temporada estaba siendo titular indiscutible con el conjunto francés y, de hecho, ha sido titular en las dos primeras jornadas ante el Lens (ante el que marcó el único gol del encuentro) y el Metz, con victoria para los suyos por 3-0 en casa.

Además, el delantero pretendido por el Villarreal, nacido el 31 de octubre de 2000, debutó con la selección de Georgia el 25 de marzo de 2021 y, desde entonces, ha disputado 37 encuentros, con 20 goles y 3 asistencias: