El uno a uno del Villarreal en Londres | Vota al mejor
El Submarino paga muy caro un error de Luiz Júnior en los primeros minutos y cae derrotado ante el Tottenham en la primera jornada de la Champions (1-0)
Ismael Mateu
Luiz Júnior | 4 |
El error garrafal en la primera jugada del partido condenó al meta brasileño, que estuvo nervioso a raíz de ello.
Mouriño | 6 |
Muy exigido por su banda, pero aguantó el tipo ante rivales rápidos como Simons. Fuerte e intenso en los duelos.
Juan Foyth | 7 |
Es un seguro de vida en el centro de la zaga. Mandó, se anticipó y tuvo gran juego aéreo. Un líder.
Renato Veiga | 5 |
Le costó contrarrestar la movilidad de Richarlison. Todavía le falta el ritmo de sus compañeros, siendo el que más sufrió.
Sergi Cardona | 6 |
En un partido complicado teniendo que frenar a Kudus, supo hacer frente a sus rivales. Rápido en el repliegue. Bien con balón.
Pape Gueye | 6 |
Tuvo que correr y morder en el centro del campo ante una medular rival muy exigente. Bien con el balón en los pies.
Comesaña | 6 |
Mucho oficio en el centro del campo en un duelo complicado para los centrocampistas. Fiable y firme en los duelos.
Nicolas Pepe | 7|
Uno de los jugadores que siempre lo intenta, como hizo ayer cada vez que tuvo el balón. Probó con disparos desde la frontal.
Buchanan | 6 |
Algo intermitente por momentos, pero con desbordes interesantes. Falló un claro mano a mano ante el meta rival.
Ayoze | 6 |
Tuvo movilidad, mucha inteligencia táctica y calidad para asociarse. Ganó duelos y balones divididos. Correcto.
Mikautadze | 5 |
Tuvo movilidad y tocó bien de primeras, pero le faltó entrar más en contacto con el balón y sus compañeros.
También jugaron
Parejo | 6 |. Canalizador.
I. Akhomach | 6 |. Rápido.
Pedraza | 6 |. Intenso.
T. Partey | 6 |. Potente.
Moleiro | 6 |. Inteligente.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
