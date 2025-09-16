El uno a uno del Villarreal en Londres | Vota al mejor

Luiz Júnior | 4 |

El error garrafal en la primera jugada del partido condenó al meta brasileño, que estuvo nervioso a raíz de ello.

Mouriño | 6 |

Muy exigido por su banda, pero aguantó el tipo ante rivales rápidos como Simons. Fuerte e intenso en los duelos.

Juan Foyth | 7 |

Es un seguro de vida en el centro de la zaga. Mandó, se anticipó y tuvo gran juego aéreo. Un líder.

Renato Veiga | 5 |

Le costó contrarrestar la movilidad de Richarlison. Todavía le falta el ritmo de sus compañeros, siendo el que más sufrió.

Sergi Cardona | 6 |

En un partido complicado teniendo que frenar a Kudus, supo hacer frente a sus rivales. Rápido en el repliegue. Bien con balón.

Pape Gueye | 6 |

Tuvo que correr y morder en el centro del campo ante una medular rival muy exigente. Bien con el balón en los pies.

Comesaña | 6 |

Mucho oficio en el centro del campo en un duelo complicado para los centrocampistas. Fiable y firme en los duelos.

Nicolas Pepe | 7|

Uno de los jugadores que siempre lo intenta, como hizo ayer cada vez que tuvo el balón. Probó con disparos desde la frontal.

Buchanan | 6 |

Algo intermitente por momentos, pero con desbordes interesantes. Falló un claro mano a mano ante el meta rival.

Ayoze | 6 |

Tuvo movilidad, mucha inteligencia táctica y calidad para asociarse. Ganó duelos y balones divididos. Correcto.

Mikautadze | 5 |

Tuvo movilidad y tocó bien de primeras, pero le faltó entrar más en contacto con el balón y sus compañeros.

También jugaron

Parejo | 6 |. Canalizador.

I. Akhomach | 6 |. Rápido.

Pedraza | 6 |. Intenso.

T. Partey | 6 |. Potente.

Moleiro | 6 |. Inteligente.

Vía: El Periódico de Mediterráneo