El uno a uno del Villarreal ante la Juventus en la Champions: ¡Vota al mejor!

El Villarreal CF se estrenó este miércoles en el Estadio de la Cerámica en la Champions League 2025/26. El equipo de MArcelino García Toral tuteó a la Juventus, yéndose al descanso con ventaja 1-0, poniéndose 1-12 en contra al inicio de la segunda mitad e igualando 2-2 en el último minuto del partido.

Estas son las puntuaciones de Mediterráneo de los futbolistas del Submarino. Te invitamos a que votes al mejor según tu punto de vista.

Arnau Tenas |5|

Hizo una buena parada en la primera mitad, pero los dos goles de la Juve entraron centrados, pudiendo hacer más.

Mouriño |7|

Es un pulmón, un toro y derroche de facultades. Fuerte en los duelos, se hizo el duelo de su banda y se asoció bien.

Rafa Marín |8|

Buen partido del central, que reclamó juego peligroso en la chilena del 1-1. Bien en salida de balón y en el juego aéreo.

Renato Veiga |8|

Ha ganado en confianza y se mostró anticipativo, firme en la marca y con contundencia. Gran juego aéreo., marcó el 2-2.

Pedraza |6|

Alternó buenas fases en lo ofensivo, llegó y mandó un balón al poste, pero algo errático en el pase y con pérdidas.

Comesaña |7|

Es un valor seguro en la medular. Trabajó, ganó duelos, recuperó y se sumó al ataque. Jugó medio lesionado y rindió.

Pape Gueye |8|

Se multiplicó por todo el campo, recuperando, con subidas y bajadas e intención ofensiva. Tuvo el gol en dos ocasiones.

Parejo |6|

Hizo una gran primera parte distribuyendo el juego del equipo. Pero un error en el pase atrás a Veiga provocó el 1-2.

Buchanan |6|

Tuvo destellos de lo buen jugador que es, con llegada y desborde. Falló una clarísima antes del descanso. Intermitente.

Nicolas Pepe |8|

El extremo fue un incordio e hizo las mejores ocasiones de peligro. Fue el asistente del 1-0 y pudo marcar.

Mikautadze |7|

Tiene gran olfato en el área. Se desmarcó bien, creó espacios y tuvo varias situaciones de ataque. Marcó el 1-0.

También jugaron

Oluwaseyi | 7 |. Generó peligro y pudo marcar.

Moleiro | 6 |. Destellos.

Sergi Cardona| 7 |. Llegador.

Akhomach | 7 |. Asistente.

Vía: El Periódico de Mediterráneo