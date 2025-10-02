El uno a uno del Villarreal ante la Juventus en la Champions: ¡Vota al mejor!
Arnau Tenas, Pedraza, Parejo, Comesaña y Buchanan fueron las novedades en el debut en casa en la Liga de Campeones
Georges Mikautadze y Renato Veiga fueron los autores de los goles en el empate 2-2 ante los italianos
Ismael Mateu
El Villarreal CF se estrenó este miércoles en el Estadio de la Cerámica en la Champions League 2025/26. El equipo de MArcelino García Toral tuteó a la Juventus, yéndose al descanso con ventaja 1-0, poniéndose 1-12 en contra al inicio de la segunda mitad e igualando 2-2 en el último minuto del partido.
Estas son las puntuaciones de Mediterráneo de los futbolistas del Submarino. Te invitamos a que votes al mejor según tu punto de vista.
Arnau Tenas |5|
Hizo una buena parada en la primera mitad, pero los dos goles de la Juve entraron centrados, pudiendo hacer más.
Mouriño |7|
Es un pulmón, un toro y derroche de facultades. Fuerte en los duelos, se hizo el duelo de su banda y se asoció bien.
Rafa Marín |8|
Buen partido del central, que reclamó juego peligroso en la chilena del 1-1. Bien en salida de balón y en el juego aéreo.
Renato Veiga |8|
Ha ganado en confianza y se mostró anticipativo, firme en la marca y con contundencia. Gran juego aéreo., marcó el 2-2.
Pedraza |6|
Alternó buenas fases en lo ofensivo, llegó y mandó un balón al poste, pero algo errático en el pase y con pérdidas.
Comesaña |7|
Es un valor seguro en la medular. Trabajó, ganó duelos, recuperó y se sumó al ataque. Jugó medio lesionado y rindió.
Pape Gueye |8|
Se multiplicó por todo el campo, recuperando, con subidas y bajadas e intención ofensiva. Tuvo el gol en dos ocasiones.
Parejo |6|
Hizo una gran primera parte distribuyendo el juego del equipo. Pero un error en el pase atrás a Veiga provocó el 1-2.
Buchanan |6|
Tuvo destellos de lo buen jugador que es, con llegada y desborde. Falló una clarísima antes del descanso. Intermitente.
Nicolas Pepe |8|
El extremo fue un incordio e hizo las mejores ocasiones de peligro. Fue el asistente del 1-0 y pudo marcar.
Mikautadze |7|
Tiene gran olfato en el área. Se desmarcó bien, creó espacios y tuvo varias situaciones de ataque. Marcó el 1-0.
También jugaron
Oluwaseyi | 7 |. Generó peligro y pudo marcar.
Moleiro | 6 |. Destellos.
Sergi Cardona| 7 |. Llegador.
Akhomach | 7 |. Asistente.
Vota al mejor del Villarreal ante la Juventus
Vía: El Periódico de Mediterráneo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- Duro comunicado de Fede Valverde sobre su 'crisis' con Xabi Alonso: 'Lo juro
- El primer partidazo