Villarreal-Girona | Cuidado: Vuelve Cuadra Fernández

Ahora se hace llamar Guillermo Cuadra, pero es el mismo de siempre. Es Cuadra Fernández, el árbitro con el que el Villarreal no suele tener suerte, y el designado para impartir justicia en La Cerámica contra el Girona, el domingo por la tarde (19.30 horas).

Los aficionados del Submarino recordarán, sin duda, la última visita de Guillermo Cuadra al Estadio de La Cerámica. El colegiado madrileño (aunque perteneciente al comité balear) fue el protagonista de la tarde. En el duelo contra la Real Sociedad, anuló tres goles a los groguets (dos legales a Etta Eyong y Pape Gueye y otro milimétrico y dudoso por el VAR a Yeremy Pino) y desquició a todos, a hinchas, jugadores y dirigentes.

El partido finalizó con empate a dos. Especialmente polémico fue el tanto anulado a Etta Eyong, en el minuto 97, a instancias de su asistente Guadalupe Porras (que también regresa), por una supuesta falta previa de Nicolas Pepe. Tampoco acertó el equipo arbitral al decretar un supuesto fuera de juego posicional de Ayoze en el mentado gol de Pape Gueye.

El caso es que la actuación de la temporada pasada fue la gota que colmó el vaso. Con el Villarreal, Guillermo Cuadra es reincidente. El Submarino solo ha ganado el 20% de los partidos arbitrados por el colegiado madrileño, en el marco del campeonato de Liga.

El balance

En concreto, el balance del Submarino con Guillermo Cuadra en Primera División es de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Si ceñimos el repaso a los partidos en La Cerámica, los datos para el Villarreal son todavía peores. Solo un triunfo en siete partidos. Dos de las victorias fueron a domicilio (ambas en Granada) y la tercera se produjo en 2021, en una clara goleada al Sevilla (4-0).

Desde aquel triunfo al Sevilla, el Submarino no ha vuelto a ganar con Cuadra en los siete encuentros siguientes. Unos números anómalos para un equipo que habitualmente gana más que pierde.

Para la cita de este domingo, Guillermo Cuadra estará acompañado por los asistentes Guadalupe Porras y Alejandro Estévez. El cuarto árbitro será Luis Enrique Morona y el encargado del VAR, Pablo González. Es la principal novedad respecto al curso pasado, cuando Trujillo Suárez lideró el despropósito del videoarbitraje.

Tras aquel 2-2 contra la Real Sociedad, el presidente Fernando Roig mostró su enfado con lo sucedido. «El Villarreal y el resto de equipos merecemos un respeto. Nos jugamos mucho en poder jugar o no la Champions», declaró. «El VAR ha venido a ayudar el fútbol con la tecnología y esto es revisable por el VAR. En dos jugadas debería entrado porque existe para esto. Lo habéis visto todos y sabéis lo que ha pasado», añadió el presidente del club groguet.

Además, Guillermo Cuadra amonestó sobre el campo a varios jugadores por protestar sus decisiones, caso de Femenia o Pepe, así como al entrenador Marcelino García Toral. Por último, recogió en el acta las protestas de Akhomach, que no estaba convocado al estar lesionado. Un menú completo que nadie quiere volver a probar.