El otro Villarreal-Girona: algunas anécdotas y curiosidades...

El partido del domingo entre el Villarreal CF y el Girona en el Estadio de la Cerámica (5-0) sirvió para dar constancia de muchas cosas. La primera se desveló cuando el Villarreal CF publicó el once titular. Por ahora, el capitán Dani Parejo parece que ha perdido protagonismo en el equipo inicial, consolidándose en las dos primeras jornadas de LaLiga el doble pivote formado por Santi Comesaña y Pape Gueye, dos auténticos box to box.

Es más, con el 4-0 y en el intento de dar minutos de competición a los nuevos fichajes, tras el descanso quien reemplazó a Comesaña fue Thomas Partey y no el mediocentro madrileño. El ghanés fue recibido con una sonora ovación cuando su nombre sonó en la megafonía del Estadio de la Cerámica.

Más gestos

Vítores similares recibió el recién llegado Renato Veiga. El fichaje más caro de la historia del Villarreal (24,5 millones), junto al de Paco Alcácer, debutó con apenas dos entrenamientos junto a sus compañeros en competición oficial con la elástica grogueta.

Y para hacer más redonda la fiesta, Marcelino dio la alternativa a Ilias Akhomach, que entró en el minuto 63 por otro ovacionado, Pepe. El hispano-marroquí regresó a la competición oficial tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 9 de noviembre del 2024. Ili ya había jugado 20 minuto en el Trofeo de la Cerámica.