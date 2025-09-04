El Villarreal ya tiene a su equipo para la Champions: descubre a qué jugadores ha inscrito

En apenas diez días, el Villarreal CF iniciará su camino en la Champions League 2025/26. El Submarino, que estos días entrena bajo mínimos al tener once jugadores internacionales con sus respectivos países, debutará el martes 16 de septiembre en casa del Tottenham inglés (21.00 horas) y lo hará con un equipo al que ya ha inscrito en la UEFA. Todas las plantillas han cumplido los plazos y se preparan para dar inicio a este nuevo torneo, en el que al conjunto que dirige Marcelino García Toral le espera un duro camino.

El plazo para inscribir jugadores acabó el pasado martes 2 de septiembre, justo un día después de que se cerrara el mercado de fichajes veraniego. Y, en el caso del Villarreal, estos son los 40 jugadores inscritos. Cabe recordar que el organismo presidido por Aleksander Ceferin obliga a cada entidad a enviar una Lista A y una Lista B. En esta última tienen cabida los canteranos y entre las dos debe haber un total de 40 fichas y es la que lleva una (+).

Estos son los groguets inscritos, destacando que Ilias está en la Lista B junto a los canteranos Daniel Budesca, Hugo López y Víctor Moreno, y que en la lista A sí está Kambwala pese a estar lesionado actualmente:

- Porteros: Luiz Júnior, Diego Conde, Arnau Tenas y Rubén Gómez.

- Defensas: Adriá Altimira, Rafa Marín, Willy Kambwala, Juan Foyth, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Pau Navarro y Daniel Budesca (+).

- Medios: Manor Solomon, Dani Parejo, Ilias Akhomach (+), Santi Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Alfonso Pedraza y Hugo López (+).

- Delanteros: Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan, Nicolas Pepé, Ayoze Pérez y Víctor Moreno (+).

Además del Villarreal, tamnbién participan en la edición de la Champions 2025/26 los siguientes equipos españoles:

ATHLETIC:

- Porteros: Unai Simón y Álex Padilla.

- Defensas: Andoni Goropsabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Jon de Luis y Ander Izaguirre.

- Medios: Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Cancet, Nico Williams, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jaureguizar, Unai Gómez, Robert Navarro, Beñat Prados y Alejandro Rego.

- Delanteros: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Nico Serrano.

ATLÉTICO DE MADRID

- Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Mario de Luis.

- Defensas: José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Robin Le Normand.

- Medios: Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada, Carlos Martín y Marcos Llorente.

- Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori y Nico González.

BARCELONA

- Porteros: Marc-Andre Ter Stegen, Joan García y Wojciech Szczesny.

- Defensas: Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Kounde y Eric García.

- Medios: Gavi, Pedri González, Frenkie de Jong y Marc Bernal.

- Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo y Roony Bardghji.

REAL MADRID:

- Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González (+) y Javier Navarro (+).

- Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado (+), Jesús Fortea (+), David Jiménez (+), Joan Martínez (+) y Víctor Valdepeñas (+).

- Medios: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Dani Ceballos, Jorge Cestero (+), Pol Fortuny (+), Manuel Ángel (+), César Palacios (+), Cristian Perea (+), Hugo de Llanos (+) y Thiago Pitarch (+).

- Delanteros: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappe, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Daniel Yáñez (+).