El Villarreal echa el resto por el fichaje de Renato Veiga

Salvo giro inesperado, Renato Veiga está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Villarreal CF. Dadas las dificultades de mercado y los elevadísimos precios que hay establecidos por futbolistas de nivel Champions, al Submarino no le va a quedar otra que rascarse el bolsillo más de lo previsto. Por desgracia para la entidad amarilla, las lesiones de gravedad de Logan Costa y de Willy Kambwala le obligan a hacer un importante desembolso económico imprevisto por un defensa, pero no le queda otra. Y el central elegido es el citado zaguero portugués de 22 años del Chelsea.

Desde que saltara a la palestra el interés del conjunto groguet por el internacional por Portugal, central zurdo de 1.90 metros de altura, el tira y afloja entre ambas entidades se ha sucedido. En un primer momento, el Villarreal se negó a la desorbitada cifra que pide el Chelsea por un defensa en la segunda vuelta de la pasada campaña jugó cedido en la Juventus de Turín.

La situación

El club londinense tasó en 30 millones de libras (34,7 millones de euros al defensa) y, pese a la primera negativa amarilla, la necesidad de tener a un defensa de primer nivel y plenas garantías, y la seguridad de que no se trata solo de un refuerzo de inmediatez, sino que su llegada supondría una inversión por un defensa que dará rendimiento inmediato y, a su vez, se revalorizará jugando la Champions League.

En síntesis, ante la necesidad de firmar dadas las graves lesiones, el club lo que hará es adelantar una operación que podría tener previsto acometer el próximo verano y no este.

Acuerdo con el jugador... falta el Chelsea

El internacional luso quiere jugar en el Submarino y el acuerdo entre el jugador y el Villarreal es total. Ahora falta que se acerquen las posturas. El club de la Plana Baixa realizó en un primer momento una oferta de 22 millones de euros, la cual fue rechazada por el Chelsea.

Los londinenses querían esos citados 34,7 millones, pero a buen seguro que tendrán que rebajar sus pretensiones, a la vez que el club que preside Fernando Roig tendrá que subir su puja, superando los 25 y acercándose a los 30 millones de euros.

El propósito groguet es realizarle un contrato largo, de unas seis o siete temporadas, para poder amortizar su inversión, y fichar un defensa de presente y de futuro. Un jugador que es petición expresa de Marcelino García Toral, técnico amarillo, que avala las condiciones físicas del jugador, su buena salida de balón, sentido de la anticipación, buen juego aéreo y contundencia defensiva.

Tira y afloja

El objetivo está claro: Renato Veiga. Ahora, ambos clubs están inmersos en una contrarreloj de haber quién cede antes, ya que el tiempo apremia. El Chelsea sabe de la necesidad del Submarino por firmar a un central de dicho nivel y perfil, pero también los amarillos son conscientes de que el conjunto londinense tiene overbooking de plantilla, con más de 35 futbolistas en nómina, y deben sacarse de encima a muchos de ellos.

Al margen de la entidad de la Plana Baixa, varios clubs de la Premier League (que no juegan Champions), el Olympique de Marsella e incluso e su día el Atlético de Madrid (antes de fichar a Hancko) han pujado por el futbolista luso.

Todo hace indicar, por tanto, que ambas partes están condenadas a entenderse, aunque falta saber cantidad fija, variables y forma de pago. Un entente que ya es un hecho entre Renato Veiga y el Villarreal en lo que sería un refuerzo de Champions.