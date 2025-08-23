El Villarreal ya tiene dupla atacante para recibir al Girona

Llega la segunda jornada de LaLiga y el Villarreal CF se presenta con problemas en la delantera. A la baja ya conocida de Ayoze Pérez se sumó en el partido inaugural contra el Real Oviedo la de Gerard Moreno, quien estará ausente hasta después del parón de selecciones de comienzos del mes de septiembre por una elongación en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Así, sin dos de los supuestos titulares en el ataque del Submarino, Marcelino García Toral optará por jugar de inicio con Etta Eyong y Nicolas Pepe en esa demarcación de cara al encuentro de este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Girona (19.30 horas). Los dos fueron titulares ante el cuadro asturiano, pero el futbolista costamarfileño lo hizo por la banda y ahora adelantará su posición para compensar las ausencias con las que el Submarino se presenta al segundo partido de la competición doméstica.

«Ayoze va a estar disponible para el próximo partido, pensábamos que podría ser para este, pero no queremos arriesgar. Y con Gerard pues veremos como evoluciona su lesión, es difícil que este para el partido del Celta y después del parón, los médicos y futbolistas decidirán que camino seguir», avanzó ayer Marcelino García Toral, al tiempo que reconoció que Etta «tiene el 90% de posibilidad de jugar de titular ante el Girona». «Estamos muy contentos con su rendimiento. En la primera jornada se estrenó con muy buen gol. Entrena fenomenal y es un chico profesional y agradable. La semana pasada había más opciones en la delantera y jugó él porque creímos que era lo más justo», concluyó.