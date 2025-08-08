Villarreal | El doctorado de Mouriño en la ‘universidad’ de Londres

Recién llegado al Submarino, Marcelino García lo hizo jugar, como lateral derecho además. Apenas unos instantes de ser sustituido, erró en el despeje en Elland Road y el Leeds empató. Cuatro días después, el entrenador asturiano repitió con frente a un rival y en un escenario que implican una exigencia superior... y ahí, en el Emirates Stadium, en la universidad de Londres, Santiago Mouriño obtuvo el doctorado.

Actuación en datos

Sus estadísticas, sus notas, le otorgan los laureles. Intervino en 68 ocasiones (el jugador, de los más de 40 alineados en ambos equipos, que más veces tocó el esférico). Además, lo hizo bien, con 19 acciones defensivas, siete entradas, 10 duelos ganados de 16 posibles y despejes. El uruguayo, por quien el Villarreal CF pagaba hace unos días 10 millones de euros al Atlético de Madrid (una vez había recomprado al futbolista desde el Alavés), solamente falló cuatro de sus 42 pases (acierto por encima del 90%). Fue el segundo futbolista en recuperaciones y en número de pases precisos. Además, completó el 100% de sus regates, así como nueve despejes, ocho entradas y una intercepción.

Valoraciones

«Con una destacada actuación de Mouriño, el Villarreal venció al Arsenal en el Emirates Arena por 3 a 2», evalúa ESPN Uruguay.

«Santiago Mouriño se puso en el bolsillo al Arsenal en el Emirates», escribió Tiempo Extra Uruguay, que desarrolló su análisis: «En un amistoso ante uno de los mejores equipos del mundo, el defensor uruguayo jugó un partidazo y dejó una imagen tremenda». «Su DT [entrenador] lo utiliza como zaguero-lateral, en ese rol híbrido donde Mou potencia al máximo sus virtudes: firmeza, lectura, intensidad y salida limpia», profundizó este medio.

«Santiago Mouriño fue figura en la victoria 3-2 del Villarreal frente al Arsenal en el Emirates Stadium», observa Pasión Charrúa. «Da la sensación de que esta será una temporada consagratoria para el ex de Nacional y Racing: ojalá verlo en el Mundial 2026», añade.

«Nos imprime agresividad y es un jugador que contagia dentro del campo» JUAN FOYTH — Jugador del Villarreal CF

El respaldo de Foyth

Jugando a su lado durante 83 minutos en el prestigioso triunfo contra los cañoneros, el argentino avaló la actuación del uruguayo.

«Debutó el otro día [Leedes] hizo un gran partido y hoy [por el miércoles] también», subrayó. «Nos imprime agresividad y es un jugador que contagia dentro del campo», reseñó el argentino. «Desde el primer partido demostró que este año nos va a ayudar un montón; y nosotros, a ayudarlo en estos primeros encuentros y a disfrutarlo como compañero», recalcó Foyth que sabe que, a su derecha, tiene las espaldas cubiertas.