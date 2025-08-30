El Villarreal debutará en la Champions visitando al Tottenham: conoce todo su calendario de partidos

El Villarreal CF ya conoce su camino en la Fase de Liga de la presente edición de la Liga de Campeones 2025/26. La UEFA ha hecho público este sábado el calendario de partidos de toda la fase regular, en la que el Submarino ya sabe que debutará en Londres ante el Tottenham el próximo 16 de septiembre a las 21.00 horas en el Tottenham Hotspur Stadium, mientras que cerrará esta liguilla el 28 de enero del 2026 en Alemania ante el Bayer Leverkusen en el BayArena.

Un calendario complicado en el inicio, ya que en las tres primeras jornadas, el conjunto que dirige Marcelino García Toral se verá las caras ante posiblemente los tres rivales más fuertes, ya que, además de viajar a Londres en el debut, en las dos siguientes jornadas recibirá a la Juventus y al Manchester City, eso sí, en el Estadio de la Cerámica.

En este nuevo formato de la UEFA Champions League estrenado el pasado ejercicio, los equipos se enfrentan a ocho rivales diferentes, cuatro fuera y cuatro en casa, y entran en una clasificación única con los 36 conjuntos que han logrado el billete para esta edición de la máxima competición continental.

El ente que rige el fútbol europeo sorteo el pasado jueves en Mónaco los rivales que les han tocado en suerte a cada equipo. Tras el mismo, el Submarino ya sabe que se enfrentará fuera de casa al Borussia Dortmund (Alemania), Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham de Londres (Inglaterra) y Pafos (Chipre), mientras que en el Estadio de la Cerámica recibirá a los campeones de Europa Manchester City (Inglaterra), Juventus de Turín (Italia) y Ajax de Amsterdam (Países Bajos), así como el Copenhague (Dinamarca).

Este es el camino del Submarino

Tras el anuncio de la UEFA de todo el calendario de la Fase de Liga de la Champions League 2025/26, este es el calendario del conjunto groguet: