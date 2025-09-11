El Villarreal cuenta con todo su potencial ofensivo para el Metropolitano

Con el ataque a punto para lo que viene. La cuesta de septiembre, e incluso de octubre, que va a vivir el Villarreal CF una vez cumplido el parón por la ventana FIFA de este mes es, como suele decirse, de armas tomar. Nada menos que 10 partidos en 43 días, entre LaLiga y la Champions League. Una cantidad de encuentros que obliga al entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, a controlar mucho las cargas de sus futbolistas, con el objetivo de tenerlos a todos en condiciones óptimas para rendir ante tan exigente tramo de la competición.

Con los dos lesionados de larga duración en fase de recuperación, como son Logan Costa y Willy Kambwala, y Gerard Moreno en la recta final de su elongación en los isquiotibiales, el técnico asturiano del conjunto amarillo ya dispone de casi todo su potencial ofensivo, una vez finalizados los compromisos internacionales en la madrugada del pasado martes.

Solomon, de estreno

El conjunto amarillo continuó preparando el inminente partido liguero de este próximo sábado, correspondiente a la 4ª jornada, con la visita al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid (21.00 horas). Para dicho envite, Marcelino contará por primera con todos sus futbolistas ofensivos (sin el consabido y mencionado Gerard Moreno) una vez incorporados los nuevos fichajes de Georges Mikautadze y Manor Solomon.

Precisamente este último, el israelí, realizó este miércoles su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp como jugador groguet.

Ayoze, a pleno rendimiento

El extremo cedido por el Tottenham conoció a sus nuevos compañeros y se puso a las órdenes de Marcelino. Una sesión en la que compartieron ejercicios ofensivos tanto el georgiano como el hebreo, al igual que Ayoze Pérez, que ya ha dejado atrás su lesión de aductores, lo que hará que por fin pueda estrenarse en el presente ejercicio liguero si el preparador amarillo lo considera oportuno.

Tanto Solomon como Mikautadze, que vienen de disputar dos partidos respectivamente con las selecciones de Israel y Georgia, están con rodaje, algo que tendrá que ir cogiendo el tinerfeño más pronto que tarde. La lesión de Gerard y la salida de Etta Eyong al Levante deja a Mikautadze, Oluwaseyi y Ayoze como los tres delanteros disponibles, junto con la versatilidad de Nicolas Pepe.

Los ausentes

Marcelino hará dos equipos distintos para las visitas de este sábado al Atlético y el próximo martes en Londres ante el Tottenham, en el debut de la Champions, aunque partiendo de una base y una misma columna vertebral.

El técnico esperará a ver como eset jueves llegan los todavía ausentes de regreso de sus selecciones. Juan Foyth, Nico Pepe, Pape Gueye, Thomas Partey y los canadienses Buchanan y Oluwaseyi se prevé que se una al grupo en la sesión de este jueves a las 19.00 horas. Con ello, Marcelino dispondrá de todo su ataque para el Metropolitano.