El Villarreal celebra su permanencia

"!Un brindis por la permanencia¡", con esta frase, el Villarreal celebra su anual brindis que festeja su permanencia en Primera. Tras el triunfo del pasado sábado ante el Rayo Vallecano (0-1), que coloca al Submarino con 44 puntos en el mes de febrero y garantiza que será un año más equipo de la élite nacional.

¿Irónico, no?, os preguntaréis, un equipo que pelea por entrar a la mismísima Champions League celebrando algo tan humilde como una permanencia. Este brindis fue impulsado por el exvicepresidente José Manuel Llaneza hace ya décadas y recuerda a la época en la que el Villarreal no era lo que es hoy en día, hoy pelea por puestos europeos, pero antes, el equipo valenciano no aspiraba tan alto. Este bonito acto se ha convertido en una bonita tradición con la que el club celebra la importancia de estar presente un año más en la máxima categoría nacional.

José Manuel Llaneza, mítico directivo del club que falleció en 2022, se iba a comer solo y pedía una copa de champán cuando el equipo lograba la permanencia. Más tarde empezó a hacerlo con los miembros del club. Llegó el día en el que le preguntaron que por qué seguía haciendo eso, y su respuesta fue digna de admirar:

“Si nos creemos ricos acabaremos pobres”

Llaneza estuvo más de 25 años defendiendo con honor el escudo del Villarreal en los despachos: "Entré aquí para intentar pagar al día si era posible y no descender a Segunda División B. Cumplir eso era un triunfo grande".

El presidente Fernando Roig lideró esta pequeña celebración, acompañado por el consejero delegado Fernando Roig Negueroles, el técnico Marcelino García Toral, y Dani Parejo, en representación de la plantilla. En el acto, el máximo mandatario amarillo dedicó unas palabras a los peñistas amarillos, comandados por el presidente de la APV, Javi Pérez: "Vamos a tener un acto como todos los años y en memoria de José Manuel por haber conseguido matemática o virtualmente estar en Primera División. Vamos a hacer un brindis por haber conseguido los 44 puntos. Lo hemos conseguido 14 jornadas antes. Para el año que viene, míster, que en vez de 14 sean 16".

Con todos ellos compartió la alegría de la consecución del objetivo en la sede de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF. Una tarde completa en la que los directivos amarillos y miembros del primer equipo estuvieron disfrutando también, a pocos metros de la sede de la APV, de la segunda jornada vespertina de la Cerámica Experience en el Estadio de la Cerámica.