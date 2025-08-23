El Villarreal busca la fórmula con la que incorporar a Arnau Tenas

El Villarreal trabaja en la fórmula para poder hacerse con los servicios de Arnau Tenas, portero del PSG pretendido por el Submarino para reforzar esa parcela en la presente temporada 2025/26. Al joven meta español, de 24 años, le queda un año de contrato con el conjunto francés (acaba en junio de 2026) y este todavía no ha decidido qué opción plantearle. Por un lado, podría ofrecerle la renovación con una mejora salarial y, posteriormente, cederlo al cuadro groguet o, directamente, ponerle precio y que el Villarreal (o cualquier otro club) pasara por caja para contratarlo, algo que los amarillos estarían en disposición de hacer siempre y cuando las pretensiones económicas de los franceses les cuadraran.

Lo que está claro es que Arnau Tenas no ha tenido ni el protagonismo ni los minutos que le hubieran gustado desde que llegó al PSG hace dos temporadas. De hecho, el internacional sub-21 y campeón olímpico con España, tan solo ha podido participar en siete partidos durante este periodo.