Villarreal-Barcelona en Miami: ¿Qué soluciones habrá para a la afición amarilla?
El presidente del Submarino, Fernando Roig, comparecerá este martes para explicar las ventajas, medidas y facilidades para los abonados con relación al partido en Estados Unidos de la 17ª jornada, previsto para el 20 de diciembreEl dirigente amarillo liderará, tras ello, la ofrenda a los patronos en la que una comitiva del club visitará la ermita de la Mare de Déu de Gràcia y la basílica de Sant Pasqual
Ismael Mateu
La afición del Villarreal CF está inquieta ante la aprobación por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de trasladar a la UEFA la petición para iniciar los trámites para pedir la autorización a la FIFA para que el encuentro entre el Submarino y el FC Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga EA Sports en Primera División, se juegue en el estadio Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre.
La visita del Barça al Estadio de la Cerámica siempre es uno de los atractivos más importantes de la temporada para la masa social amarilla, la cual ha recibido un golpe inesperado al no poder ver en directo al conjunto azulgrana, actual campeón de LaLiga.
Por dicho motivo, desde el club de la Plana Baixa se están estudiando medidas en busca de encontrar soluciones que satisfagan a todos sus abonados. Por un lado, que se facilite el traslado a Estados Unidos a aquellos que puedan desplazarse y, por otro, plantearse algún tipo de compensación económica a aquellos que no puedan o vayan a acudir al recinto mundialista de Miami, que será una de las sedes del Mundial 2026 a celebrares en EEUU, Canadá y México.
¿Cuándo se analizará la situación?
Al respecto, el máximo accionista del club de la Plana Baixa, Fernando Roig, comparecerá ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del Submarino, qué espera de la temporada, de la confección de la plantilla y del regreso a la Liga de Campeones.
A su vez, el dirigente groguet ofrecerá la versión del club en cuanto a la disputa del partido de la 17ª jornada de LaLiga en el Hard Rock de Miami y no en el Estadio de la Cerámica. El presidente amarillo explicará las medidas y el tipo de compensación que el club y LaLiga ofrecerán a los abonados de la presente campaña al no realizarse el encuentro ante el Barça en el coliseo de la Plana Baixa.
Todo ello tendrá lugar a la 11.15 horas en el Restaurante El Ceramista, ubicado en el Estadio de la Cerámica, en un acto privado reservado exclusivamente para los medios de comunicación.
Ofrenda a los patronos
Tras ello, el Villarreal realizará este martes su tradicional ofrenda a los patronos previa al inicio de cada temporada. A las 12.30 horas, una comitiva liderada por el presidente del Submarino, Fernando Roig, junto con el cuerpo técnico y los capitanes, acudirán a la ermita de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, para pedir por una buena campaña. Tras ello, la expedición se dirigirá a la Basílica de Sant Pasqual.
