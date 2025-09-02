El Villarreal B: refuerzos para dar un salto de calidad esta temporada 2025/26

El Villarreal B de David Albelda, que se estrenó esta temporada con victoria frente al Alcorcón con un gol in extremis de Lautaro (min. 97), ha dado un salto de calidad esta temporada, con un bloque más compensado en todas las líneas. Las dos últimas incorporaciones cerradas el lunes ponen la guinda al pastel. Curro Muñoz aportará experiencia en el centro del campo y el delantero Álex Rubio mordientes ofensivo.

El entrenador de la escuadra grogueta cuenta con una plantilla integrada con mucho más oficio, a pesar de que es la cuarta más joven de la categoría. Apenas 21,1 años, por los 21 del Atlético Madrileño, los 20,7 de Sevilla Atlético y los 20,5 años del Betis Deportivo. Contrasta con los equipos más veteranos como son el Real Murcia (27,9) y el Algeciras (27,7).

Bastantes llegadas

Hay nueve caras nuevas. Para la portería ha llegado un arquero Yakiv Kinareykin (Karpaty Lviv); para la defensa han llegado los centrales Lautaro Spatz (Algeciras) e Ismael Sierra (Betis Deportivo), y los laterales izquierdos Iván Rodríguez (Andorra) y Eneko Ortiz (Alavés B); para el centro del campo Curro Muñoz (Salamanca), Pablo Santiago (Rayo Majadahonda), Cheik Thiam (Oslo FA Dakar); y para el delantero Álex Rubio (Antequera). La décima incorporación hubiese sido el riojano Pablo Arenzana, fichado procedente de la Real Sociedad B, pero hace cinco días fue cedido al Girona B, aunque poco después anunció la llegada del ariete madrileño Álex Rubio.

Otra salida

El centrocampista Jordi Ortega al final consiguió desvincularse del filial amarillo y el lunes por la tarde-noche se incorporó a la disciplina del Sabadell, de Primera Federación. Toda una vida de amarillo y ahora emprende una nueva aventura lejos de su Grau natal, aterrizando en un histórico del fútbol nacional como es el equipo de la Nova Creu Alta.

Ahora toca preparar el partido de este sábado contra el Eldense en el Nuevo Pepico Amat, a partir de las 12.00 horas. Un partido complicado ante un exSegunda División que está amortiguando el golpe que supuso descender del fútbol profesional. Para ese encuentro tampoco podrá debutar como entrenador David Albelda al tener que cumplir el segundo partido de sanción que arrastra de la temporada pasada.

Nuevo horario

La RFEF confirmó este martes el día y la hora para la disputa de la tercera jornada en la Primera Federación. El filial amarillo jugará su partido el sábado 13, a partir de las 16.15 horas contra el Europa en el Mini Estadi.