El Villarreal aparca la Copa de la Reina y se centra en el Oviedo

El Villarreal CF Femenino quiere marcar su territorio en el campeonato liguero de Primera Federación, donde sigue cotizando al alza y firmando un arranque extraordinario en su lucha por no perder la estela del grupo que luchará por el ascenso.

Para prolongar ese buen momento, el conjunto de Jordi Ferriols deberá ganar esta tarde al Real Oviedo, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 16.00 horas. Este partido será dirigido por la árbitro lanzaroteña Ágata López García.

Las vila-realenses afrontan este duelo tras quedar apeadas de la Copa de la Reina (1-3, el martes, frente al Valencia), pero con una importante racha en el campeonato doméstico. Y es que son ya tres jornadas sin perder, con un empate y dos victorias. Salvo el tropiezo inicial con el Atlético de Madrid B, el resto han sido buenos resultados. Esas esperanzadoras sensaciones son las que quiere aprovechar un Villarreal que, para esta cita, podrá contar con prácticamente todas sus jugadoras. No estará Alba López, lesionada de gravedad, precisamente, en el choque copero.

La valoración de Ferriols

Enfrente un Oviedo que solo suma un triunfo tras cuatro jornadas. Ganó en su campo al Tenerife B (2-0); mientras que sus dos desplazamientos los saldó con una derrota en el campo del Alba Fundación (1-0) y empate ante el Valencia (0-0). «Es un equipo muy solidario sin la pelota», define Ferriols.

Vía: El Periódico de Mediterráneo