El Villarreal, a alzar el Trofeo de la Cerámica ante el Aston Villa

Última parada del verano. El Villarreal CF afronta este domingo (21.00 horas) su último test de pretemporada antes de comenzar LaLiga 2025/26, en la que se estrenará el próximo viernes ante el Oviedo en el Estadio de la Cerámica (21.30 horas). En ese mismo escenario será donde dispute este domingo por la noche el Submarino una nueva prueba, enmarcada en esta ocasión en el recuperado Trofeo de la Cerámica, ante el Aston Villa, equipo dirigido por el examarillo Unai Emery, además de disponer en sus filas del vila-realense Pau Torres. Sin lugar a dudas, se trata de dos leyendas de la entidad amarilla, claves en la consecución de la Europa League y de la brillante participación de la Champions 2021/22, y que dan un plus al choque de esta noche.

Amén del palmarés del cuadro británico, que alcanzó los cuartos de final de la pasada edición de la Champions League y en el próximo curso participará en la Europa League, en la que apunta a ser uno de los máximos favoritos para llevarse el trofeo a Birmingham.

El equipo de Marcelino viene de conseguir un convincente y meritorio triunfo frente al Arsenal, semifinalista de la pasada Champions y subcampéon de la Premier League, en el Emirates Stadium por 2-3, con goles de Pepe, Etta Eyong y Danjuma. Sin embargo, esa victoria es la única lograda por los amarillos en la presente pretemporada, tras sumar cuatro empates y dos derrotas en los seis envites anteriores, por lo que se espera que hoy pueda darse buena muestra de la mejoría experimentada por el equipo, sobre todo, de cara al inminente inicio liguero.

Primer amistoso en casa

La puesta de largo del nuevo proyecto del Villarreal ante su afición tendrá diversos alicientes, más allá de ver a los groguets ante un contrincante de altura y del retorno de dos mitos del Submarino. Y es que uno de los principales atractivos será ver en el Estadio de la Cerámica a los nuevos refuerzos: Alberto Moleiro, Rafa Marín y Sergio Mouriño, toda vez que Thomas Partey no parece que pueda disponer todavía de sus primeros minutos con la zamarra amarilla ya que únicamente ha completado dos entrenamientos con su nuevo equipo tras anunciarse su controvertido fichaje por el Submarino.

Los que tampoco estarán en el partido serán los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa, operado esta semana de una rotura de ligamento, además de Ayoze Pérez, que sufrió una lesión muscular en el primer amistoso. Por el contrario, Yeremy Pino, que fue baja ante el Arsenal, en principio, estará a disposición de Marcelino esta noche, igual que Ilias Akomach, con el alta médica después de casi un año fuera de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla.

Alineación probable

Así, el posible once que podría disponer el técnico asturiano para esta noche podría ser muy reconocible, y parecido, al que podría iniciar LaLiga, con Luiz Júnior bajo palos; Mouriño en el flanco derecho de la defensa, Sergi Cardona en el costado izquierdo, y Foyth y Rafa Marín en el eje de la zaga. Además, Pape Gueye y Parejo estarán en el doble pivote, Nicolas Pepe actuará por la banda derecha y Moleiro en el perfil zurdo amarillo. La parcela ofensiva la compondrá Gerard Moreno y Etta Eyong. Todos están listos para levantar el primer trofeo de la temporada .