El Valencia negocia con el Villarreal por Danjuma

El Valencia CF se ha lanzado a por el fichaje de Arnaut Danjuma. El futbolista del Villarreal CF es uno de los objetivos prioritarios del club de Mestalla para reforzar el ataque esta temporada 2025/26, tal y como ha adelantado 'Marca' este viernes. Al parecer, en las últimas horas el Valencia había sondeado al entorno del jugador y el nombre del futbolista amarillo estaba encima de la mesa. 'SUPER', del mismo grupo editorial que 'Mediterráneo', ha podido confirmar que la negociación ya está en marcha. El Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado personalmente con el futbolista. La operación Danjuma está en marcha.

Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil mixto de delantero-extremo que quería Carlos Corberán. Y a Danjuma, que finaliza su contrato el 30 de junio de 2026, será libre a partir de enero de negociar con cualquier club en busca de los minutos que no ha tenido en la entidad villarrealense pese a que sigue marcando goles esta pretemporada.

En este sentido, el Valencia quiere aprovechar este escenario y firmar en propiedad al jugador en unas condiciones ventajosas. Corberán confía en explotar su potencial después de sus cesiones al Girona, Tottenham y Everton.