El Valencia CF cierra el fichaje de Danjuma

El Valencia CF está completando su semana 'fantástica'. Santamaría, Ugrinic, la renovación de Javi Guerra y Tárrega y ahora Danjuma. Tres fichajes en propiedad y dos renovaciones de jugadores estratégicos, algo que permitirá a Corberán contar con una plantilla poco a poco más competitiva. La llegada de Danjuma supone además un salto de calidad en la delantera con respecto a los dos fichajes de la temporada pasada: Dani Gómez y Rafa Mir. Y sobre todo un rol mixto delantero/extremo que ofrece un mayor abanico de recursos para el entrenador de Mestalla.

Danjuma llegará en propiedad y su fichaje ya está cerrado, como ha adelantado Héctor Gómez, y ha podido confirmar Superdeporte. De hecho, como ha venido informando este medio, el objetivo del club siempre fue el de cerrar la operación de Danjuma en propiedad y no en calidad de cedido, algo que habría obligado a una renovación amarilla ya que terminaba contrato en 2026. En ese sentido, el cuadro valencianista pagará una cantidad con variables por rendimiento y el Submarino se guarda un porcentaje de futura venta.

El Valencia CF, que ya está intercambiando documentos con el Villarreal, espera poder hacer pronto oficial el refuerzo de un jugador que llegará para sumar desde el primer momento y cuyo rendimiento en esta pretemporada ha sido positivo. De hecho marcó gol en la victoria contra el Arsenal en el último amistoso.

Operación importante

El Valencia da un golpe sobre la mesa por un jugador que estaba en el radar desde hace semanas. Además la operación sale redonda teniendo en cuenta el bajo coste que supone una operación que permite a Corberán contar con un futbolista en dos posiciones distintas. La ficha, eso sí, será alta, pero es el peaje que asumirá el club por hacerse con los servicios del futbolista a un precio bajo teniendo en cuenta el mercado actual y el propio mercado del jugador.

La parcela ofensiva era una de las figuras que más preocupaba a Carlos Corberán, quien contará con Danjuma antes de que llegue la primera semana de competición. Cabe recordar que, como ha ido informando Superdeporte, el objetivo del técnico era tener más perfiles y roles en el ataque antes de ese encuentro contra la Real Sociedad y con Danjuma se cumple ese papel. Además se espera que pueda estar esta misma noche en el Trofeu Taronja.