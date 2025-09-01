Última hora del cierre del mercado del Villarreal: Etta Eyong, traspasado al Levante

El día del cierre de la ventana del mercado de fichajes de verano siempre es especial. Una jornada marcada por las idas y venidas, por los fichajes frustrados y por sorpresas de última hora. El Villarreal CF tiene prácticamente hechos todos los deberes, aunque no se descartan una incorporación de última hora, ya que el Submarino podría reforzarse con un extremo. Eso sí, alguno de sus futbolistas podría salir antes de las 23.59 horas de este lunes, tope límite para realizar operaciones antes del cierre.

En Mediterráneo te radiografiamos al minuto el cierre del mercado en amarillo con sus nombres propios.

Georges Mikautaze: oficial

El internacional por Georgia ha firmado por el Submarino por las próximas seis temporadas. A sus 24 años, Georges Mikautadze llega en el mejor momento de su carrera al Villarreal. Ayer pasó revisión médica en València, se pasó por el Estadio de la Cerámica y, tras ello, se desplazó a Lyon para despedirse de la afición del Olympique, club que recibe 30 millones de euros por su traspaso. Esta tarde se ha hecho ya oficial su fichaje.

Rubén Vargas: descartado

El Villarreal se ha plantado en una oferta cercana a los 7 millones de euros por el centrocampista suizo Rubén Vargas, muy lejana a los más de 12 que solicitaba el Sevilla. Las negociaciones están rotas y todo hace indicar que el internacional por Suiza se quedará en el Sevilla. Con la venta de Lukebakio al Benfica, el técnico del Sevilla ha pedido a su club que no traspase a Vargas.

Bryan Gil: ficha por el Girona

El tapado en este mercado de fichajes era, hasta ahora, Bryan Gil. El extremo gaditano de 24 años quería rescindir con el Tottenham, aunque los ingleses se oponían. El club abonó al Sevilla 25 millones de euros por él en 2021, pero que desde su llegada al club londinense no ha tenido suerte.

De hecho, al no cuajar allí, ha sido cedido cada temporada a Sevilla, Valencia y Girona. El Submarino lo veía como una gran oportunidad de mercado si el jugador queda libre, ya que es internacional por España y supliría la baja de Yeremy Pino, traspasado al Crystal Palace. Aunque finalmente el Girona ha negociado con el Tottenham y fichrá al andaluz abonando una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

Etta Eyong: traspasado al Levante

Otras de las situaciones pendientes es la del delantero camerunés Etta Eyong. Su cláusula son 10 millones de euros y había varios clubs que se planteban comprarlo. Finalmente, en una operación relámpago, el Villarreal ha vendido al africano al Levante UD por 3 millones de euros, guardándose la entidad amarilla una cláusula de recompra y un derecho de tanteo ante una hipotética futura venta. Dicha cantidad se repartirá en 1,5 millones para el Submarino y la misma cifra para el Cádiz CF, que poseía el 50% del pase en cuanto a ingresar por un traspaso.

Diego Conde: sin ofertas por ahora

Desde la llegada de Arnau Tenas a la portería del Villarreal, Diego Conde se ha convertido en el tercer portero del Submarino, por lo que a lo largo del día del cierre de mercado podría buscársele una salida. Lo ideal sería que se marche mediante un traspaso o, en su defecto, aceptar una cesión.

Adrià Altimira: se queda

Por su parte, quien iba a irse cedido y parece que no se moverá del club es el lateral derecho Adrià Altimira. En un principio se le buscaba una cesión, pero la posible marcha de Pau Navarro al Mundial sub-20 a finales de septiembre con España va a provocar que se quede en la primera plantilla a todos los efectos, al menos durante la primera vuelta.