La última hora sobre Cani: «El susto fue grande, pero esta bien y mejorando cada día»

El exjugador Rubén Gracia Calmache, futbolísticamente conocido como Cani, está evolucionando satisfactoriamente del accidente cerebrovascular sufrido el 12 de septiembre del 2025. Fue capitán del Villarreal CF.

Al ex del Villarreal (44 años) se le rompió una vena de la cabeza y estuvo cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para después pasar a planta, donde progresa lenta aunque positivamente. «El susto fue grande, pero esta bien y mejorando cada día», han informado, a este diario, desde fuentes familiares.

Reacciones

El Villarreal se ha sumado a las muestras de ánimo al mediapunta con el siguiente mensaje a través de las redes sociales: «Mucho ánimo, Cani. Toda la familia grogueta te desea una pronta recuperación».

Trayectoria

Hay que recordar que Cani formó parte del Submarino entre el 2006 al 2015, con el que jugó la Champions, la Europa League... Vistió de amarillo en 327 partidos (33 goles y 40 asistencias) e, incluso, lució el brazalete de capitán. Se retiró en 2017, a punto de cumplir los 36.

Todo invita a pensar que no sufrirá secuelas, una vez pueda abandonar el hospital, a expensas de nuevas pruebas.

Vía: El Periódico de Mediterráneo