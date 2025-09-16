UEFA Youth League | El juvenil del Villarreal pierde ante el Tottenham en un partido a tumba abierta (5-3)

En un partido de vertiginoso, sin frenos y a lo loco, el juvenil del Villarreal cayó derrotado en el campo del Tottenham por 5-3, en un igualado intercambio de golpes durante casi todo el duelo, aunque los ingleses fueron más contundentes en la recta final que con dos goles en poco más de diez minutos dejaron el encuentro visto para sentencia. Hubo infinidad de ocasiones de gol, muchos remates (14 los locales y 21 los visitantes) y, como bien señala el marcador, ocho goles. El equipo de la Plana volvía a esta UEFA Youth League 1.305 días después.

Fue una primera parte muy interesante. El equipo de Pepe Reina no le perdió la cara al partido. A pesar de que encajó el 1-0 a las primeras de cambio, por mediación de Tynan Thomposon a pase de Williams, poco a poco la escuadra ‘grogueta’ fue dando avisos a los locales. Iker Adelantado, Sergio Barrera, Iker Abad, Hugo López y Pedro Luque intentaron perforar la portería local.

El empate llegó en el minuto 21 tras un buen servicio del murciano Hugo López sobre el canario Sergio Barreda y éste, muy participativo en el juego, consiguió perforar la portería de Samual Archer. En plena lucha y llegadas a las dos áreas, al filo del descanso el Tottenham volvió a golpear al Villarreal. ReissElliott-Parris hizo el 2-1 en el minuto 39, a pase de Leo Black. Con esa desventaja se llegó al descanso.

Segundo tiempo

Solo habían transcurrido tres minutos desde la reanudación del partido, sin cambios en los dos equipos, y el ariete castellonense Iker Adelantado, a pase de Seydou Llopis estableció la igualada (2-2). El buen contrincante que tenía enfrente el Villarreal le volvió a dar un zarpazo en el minuto 54 con el gol de cabeza de James Roswell, a centro de Byrne.

En plena locura de partido, el delantero Iker Abad remató a la red un córner botado por el ovetense Unai Rodríguez. De nuevo igualdad: 3-3. Mientras que Mauro Roca no acertó en rematar el 3-4 (min. 69), a renglón seguido llegaría el 4-3 con la mala suerte de que el central Pedro Luque envió a la red un tiro de Adewole. Un gol que hizo daño y poco después llegaría la sentencia por mediación de Luca Williams-Barnet, a pase de Adewole, para establecer el definitivo 5-3.

El próximo compromiso para el juvenil del Villarreal se irá al miércoles 1 de octubre contra la Juventus en el Mini Estadi, a las 12.00 horas.

Ficha técnica:

-5- Tottenham: Samual Archer; Roswell, Harry Byrne (Upson, min. 79), Malachi Hardy, Byfield, Callum Olusesi, Oliver Irow, Leo Black, Elliot-Parris (Feeney, min. 79), Williams-Barnett (Boast, min. 86) y Tynan Thompson (Adewole, min. 53).

-3- Villarreal: Carlos López; Iker Abad, Pedro Luque, Moussa Diallo, Max Petterson; Moussa Traoré (Álvaro Alcaide, min. 81), Unai Rodríguez, Iker Adelantado (Thiago Albiol, min. 73); Sergio Barrera (Mauro Roda, min. 55), Hugo López y Seydou Llopis (Dani Reyes, min. 73).

Goles: 1-0. Min. 14: Thompson. 1-1. Min. 21: Sergio Barreda, a pase de Hugo López. 2-1. Min. 39: Reiss Elliott-Parris. 2-2. Min. 48: Iker Adelantado. 3-2. Min. 54: Roswell. 3-3. Min. 62: Iker Abad. 4-3. Min. 70: Pedro Luque (pp). 5-3. Min. 82: Williams-Barnett.

Árbitro: Matteo Marchefti (Italia). Amonestó al local Williams; y a los visitantes Sergio Barrera; Petterson y Mauro Roca.

Campo: Tottenham Training Center (Enfield, Inglaterra).

Entrada: 600 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo