¿Traspaso récord por Álex Baena?

Álex Baena es uno de los grandes nombres de LaLiga y del fútbol español. Campeón el pasado verano de la Eurocopa y de la medalla de oro olímpica en París 2024, el centrocampista de 23 años sigue consolidando su evolución, con unos números que respaldan esa buena campaña que está llevando a cabo.

El de Roquetas de Mar suma cinco goles y cinco asistencias en LaLiga EA Sports. Todo ello en 18 partidos en los que siempre ha sido titular, habiendo jugado los 90 minutos en los últimos nueve duelos. Un fijo para Marcelino García Toral que está encantado con su rendimiento.

Test de nivel ante el Atlético

Este sábado, a partir de las 16:15h, el Villarreal afronta una visita más que exigente al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. El conjunto colchonero fue uno de los que sonó con mayor fuerza para acometer su fichaje el pasado verano, un interés más que lógico que sitúa a Baena en el radar de los transatlánticos europeos.

Ahora bien, si en el pasado más reciente, el submarino no fue excesivamente reticente a abrir la puerta de salida a jugadores como Alexander Sorloth (Atlético) y al meta Filip Jorgensen (Chelsea) para cuadrar números, la situación actual es bastante más diferente, y en el Villarreal son conocedores de que tienen en Baena una perla que no piensan regalar.

Baena también es cada día más protagonista con la selección / EFE

La cláusula de Baena

Con contrato hasta 2028, el centrocampista tiene una cláusula de 60 millones. No es una cifra prohibitiva, y su buen hacer en lo que resta de curso la puede llegar a convertir en 'asequible' el próximo verano para clubes que cuenten con un amplio músculo financiero. No se movería mucho de esas cifras el Villarreal, ya que apunta 'AS' que, en caso de un hipotético traspaso que no fuese mediante cláusula, los groguets no se despegarían de los 50 millones de euros.

Si se lograse el traspaso por esa cifra, Baena se convertiría en la venta más cara en toda la historia del Villarreal. Superaría los 40 millones de euros ingresados por la salida de Eric Bailly al Manchester United y de Cedric Bakambu al Beijing Gouan, y los 38 'kilos' que se ingresaron por Nicolas Jackson y marcha al Chelsea. Según 'Transfermarkt', el valor actual de Baena es de 50 millones de euros.