Thomas Partey, el segundo jugador ghanés del Villarreal: ¿sabes quién fue el primero?

Thomas Partey, que llega al Villarreal como agente libre tras su etapa en el Arsenal, se convierte en el segundo jugador ghanés en vestir la elástica amarilla. El nuevo centrocampista amarillo, inmerso en un proceso judicial, cuenta con una dilatada trayectoria en España, siendo el Atlético de Madrid uno de sus trampolines. Este viernes ha completado su primera sesión a las órdenes de Marcelino García Toral y lo ha hecho como uno más en una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Partey, nacido en la localidad de Odumase Krobo el 13 de junio de 1993, sigue de este modo los pasos de otro jugador ghanés que pasó con más pena que gloria por la disciplina amarilla: Wakaso Mubarak. En un principio Wakaso, nacido en Tamale el 25 de julio de 1990, fue fichado para el Villarreal B que militaba en Segunda A, procedente del Elche. Sin embargo, alternaba con el primer equipo del Villarreal, donde jugó las temporadas 2010/11 y la 2011/12. En la primera, bajo las órdenes de Juan Carlos Garrido, solo jugó 11 encuentros de LaLiga y uno de titular. También disputó cuatro choques de la Europa League y de ellos dos como titular.

Más datos

En la siguiente campaña, la 2011/12, --en la que hubieron tres entrenadores, Juan Carlos Garrido, Molina y Lotina-- tuvo aún menos protagonismo, jugando solo seis encuentros de LaLiga y uno como titular. Además, en la Liga de Campeones tuvo participación en cuatro partidos y en uno como titular.

Recordar que en aquella nefasta temporada se acabó descendiendo a la división de plata. Por tanto, quince años después, el conjunto amarillo vuelve a tener a un jugador ghanés.