Spatz, garra argentina para la defensa del Villarreal
Central nacido en Buenos Aires y con pasaporte italiano, llegó en el fútbol base al CD Puerto Malagueño, para pasar en cadete a la cantera del Elche y ha militado en el Cádiz B, Montevideo City Torque, Antequera y llega traspasado procedente del Algeciras
Ismael Mateu
Garra argentina para la zaga amarilla. El Villarreal CF ha oficializado este lunes el acuerdo con el Algeciras CF por el traspaso de Lautaro Spatz, que militará en el Villarreal B, a las órdenes de David Albelda. El joven zaguero de 23 años firma por el Submarino para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2027.
Lautaro Marco Spatz di Lorenzo (Buenos Aires, 19/10/2001) cuenta con experiencia en Primera y Segunda Federación. Dio sus primeros pasos futbolísticos en el CD Puerto Malagueño antes de dar el salto a la cantera del Elche CF y recalar posteriormente en el Cádiz CF, donde llegó a jugar en el filial.
En el conjunto gaditano tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey (22/23). Finalmente, tras un breve paso por el fútbol uruguayo, regresó a España para firmar por Antequera CF y Algeciras CF, sucesivamente.
El Villarreal B confía en que su experiencia en distintas categorías y su solidez defensiva sean clave para cumplir los objetivos marcados por David Albelda en la temporada 2025/2026.
Octavo refuerzo para el filial groguet
Con la incorporación de Lautaro Spatz para reforzar la zaga, el conjunto dirigido por David Albelda ya suma ocho refuerzos de cara a la presente campaña: los centrocampistas Cheikh Thiam y Pablo Pascual, los defensas Eneko Ortiz, Isma Sierra e Iván Rodríguez, el portero Yakiv Kinareikin y el delantero Pablo Arenzana.
