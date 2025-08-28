Sorteo de Champions: Estos son los posibles rivales del Villarreal
El Submarino disputará ocho encuentros en la liguilla, cuatro en el Estadio de la Cerámica y cuatro fuera
Yolanda Peris
Este jueves vuelve a sonar el himno de la Champions League para el Villarreal CF y, aunque sea solo con motivo del sorteo de la primera ronda, el gusanillo ya empieza a notarse. El Submarino regresa a la máxima competición continental tras finalizar el quinta posición la temporada 2025/26 y lo hace con un formato que desconoce al estrenarse el curso pasado y resultar de lo más novedoso.
Esta nueva competición pasó de los 32 equipos habituales a un total de 36, quienes han de buscar una plaza en octavos en una liguilla donde cada uno de ellos se medirá a ocho rivales, jugando cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio. Es decir, el Villarreal disputará cuatro encuentros ante su afición en el Estadio de la Cerámica y otros cuatro fuera.
Los 36 equipos se agrupan en cuatro bombos, según su coeficiente individual, exceptuando al pasado campeón que siempre será parte del bombo 1. Durante el sorteo se irán extrayendo de forma manual, una a una, las bolas de cada uno de los equipos y un software las emparejará con quienes serán sus rivales en esta fase. al tiempo que decidirá qué partidos juegan en casa y cuáles fuera.
Anoche se disputaron las últimas eliminatorias y los bombos quedaron establecidos en el orden en el que este jueves tendrá lugar el sorteo, a partir de las 18.00 horas y que podrá seguirse en directo en la web de Mediterráneo.
Los ‘cocos’ de los bombos
Eso sí, ningún equipo podrá jugar contra rivales de su país en esta fase y como máximo se podrá medir a dos equipos de una misma federación. En este sentido, el Villarreal evitará enfrentarse al Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, pero hay cocos de la talla del Manchester City, PSG, Chelsea, Arsenal, Nápoles, Newcastle o Mónaco, entre otros, que evidencian la gran dificultad que comporta esta competición y el mérito que supone llegar a disputarla.
Los bombos quedan de la siguiente manera:
Bombo 1
PSG
Real Madrid
Manchester City
Bayern Múnich
Liverpool
Inter de Milán
Chelsea
Borussia Dortmund
Barcelona
Bombo 2
Arsenal
Bayer Leverkusen
Atlético de Madrid
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Brujas
Benfica
Bombo 3
PSV Eindhoven
Ajax
Napoli
Sporting Lisboa
Olympiacos
Slavia Praga
Bodo/Glimt
Olympique de Marsella
Tottenham
Bombo 4
Mónaco
Galatasaray
Union Saint-Gilloise
Athletic Club
Newcastle United
Pafos
Kairat Almaty
Copenhague
Qarabag
La primera ronda de la liguilla, que el Liverpool ganó el curso pasado, se celebrará entre el 16 y 18 del próximo mes de septiembre, y será el 28 de enero de 2026 cuando finalice este prólogo de la máxima competición europea para dar paso a las eliminatorias. Primero será el turno de los play-offs eliminatorios que disputarán los equipos clasificados entre los puestos 9º y 24º, y después llegarán los octavos de final que se jugarán entre el 10-11 y 17-18 del mes de marzo.
Por su parte, las semifinales se disputarán el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo, mientras que la final será el 30 de mayo.
La final, en Budapest
El partido que determinará al campeón de Liga de Campeones 2025/26 tendrá como escenario el Puskás Aréna de Budapest. El estadio ya albergó la final de la Europa League en 2023, pero será la primera vez que la final de la máxima competición continental se realice en Hungría. Y, ¿por qué no soñar que el Villarreal llega?
